Министърът на отбраната: Няма нужда батарея "Пейтриът" да пази България

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е категоричен, че към момента няма абсолютно никаква заплаха за националната сигурност на България.

“Нямаме нужда от разполагането на каквато и да е допълнителна ескадрила”, добави Стоянов в отговор на въпрос дали имаме нужда от системи "Пейтриът”.

"Всяко едно такова искане, дали с политически, дали си политическо-военен характер трябва първо да подлежи на оценка на риска. Така оценка на риска още вчера съм поискал и съм получил от подчинената ми служба "Военно разузнаване". В отговор на това мое искане е записано, че към момента съществуват рискове, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Мога да гарантирам на всички наши съграждани, че сме предприели всички мерки, включително сме говорили и с нашите съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо”, каза още министърът на отбраната.

За включването им вчера настояха от “Демократична България” след като стана ясно, че чрез нота САЩ са поискали разполагането на военни самолети до 8 на брой на авиобаза “Безмер” от този петък.

Министър Стоянов в момента е на посещение в авиационната база "Граф Игнатиево" заедно с президента Илияна Йотова.

Министърът съобщи, че близо 600 млн. лева са вложени в авиационната база “Граф Игнатиево“, където беше извършена мащабна реконструкция. Предстои да бъдат започнати още пет обекта.

По неговите думи някои проекти се бавят и той ще проведе срещи с фирмите изпълнители, за да ги помоли най-настойчиво да приключат в срок.