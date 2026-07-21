Да обядваш в Монте Карло се оказа по-евтино, отколкото в София и Созопол

Ново сравнение на цените в България и в чужбина показва шокиращи различия. Оказва се, че дори в Монте Карло е по-евтино, отколкото в някои заведения в София и Созопол.

Според агенция "Фокус" е по-изгодно да пиеш кафе и да обядваш, гледайки яхтите в Монако, отколкото в центъра на София или на брега в Созопол. Едно капучино в Монако е 3 евро, а на "Витошка" масово същата напитка е 3 и 3,50 евро.

Храната

Спагети със 100% телешко месо на Лазурния бряг струват 18 евро, а в някои от заведенията на жълтите павета - 24,90 евро. Медията уточняма, че порциите в Монте Карло са наистина доста големи - не само се наяждаш напълно, но винаги остава храна, докато в България често сме свидетели на малки порции, поднесени в големи чинии и с добра визия, които невинаги засищат.

Пиците в Монако варират между 11 и 17 евро, а в София - между 10 и 16 евро, но това едно евро разлика е напълно оправдано.

Разликата в обслужването също се забелязва - на Лазурния бряг постоянно край теб минава персонал, който се грижи чашата ти винаги да е пълна и всичко да бъде отсервирано веднага - нещо, с което в България не можем да се похвалим.

Разбира се, в менюто има и по-скъпи предложения, които надвишават цените в София, но се получава така, че обяд в Монако може да излезе по-евтино, отколкото в столицата.

Каква е ситуацията на Черноморието?

Масово хората тази година се оплакват, че цените по българското Черноморие са станали непоносими, което не е далеч от истината. Докато салатите в Монако варират между 18 и 24 евро, в България на морето в някои заведения започват от 22 евро нагоре. Бургери, пици и паста на Френската ривиера варират между 10 и 20 евро, а у нас се наблюдават по-високи цени на тези продукти.

Прясната риба и тартарите в Монако варират между 20 и 30 евро - става въпрос за тартари от прясно телешко месо и други видове месо, както и съвсем прясна риба, която приготвят на място, а на нашето море - обикновена паста с четири вида продукти струва над 20 евро.

Фрапета за 7 евро в Монако не можеш да видиш. Коктейлите на плажа на Лазурния бряг варират между 10 и 15 евро, а при нас можеш да откриеш и за над 17 евро. Храната на плажа е с една идея по-скъпа, но нищо фрапиращо на фона на цените на нашето Черноморие.

По магазините разликата е просто космическа - една бутилка вино в магазините на Френската ривиера е между 2 и 5 евро, а у нас започва от 7 евро. Цената на хранителните продукти (колбаси, масло, сирене, мляко, хляб и т.н.) започва от центове и стига до около 10 евро, а у нас се молиш с 10 евро да си купиш повече от две неща.