Сръбският патриарх нарече част от вярващите, които отиват при него, дебили ВИДЕО

Главата на Сръбската православна църква (СПЦ), патриарх Порфирий, обиди част от вярващите, докато изпращаше почетния пояс на Пресвета Богородица на летище "Никола Тесла".

Порфирий не знаеше, че камерите са включени и записват, затова в един момент каза, че от време на време покрай него се появява "някой дебил". Веднага след този гаф обаче той забеляза камерата и спря молитвата, а след това я благослови.

Ево и дуже верзије: pic.twitter.com/pc7Ezyw8SE — Blagoje Pantelic (@blagojepantelic) June 7, 2026

Но думите му вече бяха излъчени и, естествено, бяха посрещнати с остри критики от обществеността.

"В коя държава патриарх или църковен водач нарича част от народа дебили, а това не е нашият безбожен и дяволски слуга Порфирий???", попита Мирко Поледица, президент на Съюза на професионалните футболисти на Сърбия. "Патриарх Порфирий: "...някакъв дебил се появи." Когато ви казах, че нашият патриарх е простолюд, вие ме нападнахте... Като видя камерата, веднага даде благословия... не само че е простолюд, но е и лош актьор. Неговият викарий Иларион Лупулович би могъл да му помогне с представлението", написа богословът Благойе Пантелич.

Кадрите бяха заснети по време на изпращането на Честния пояс на Пресвета Богородица - православна реликва, свързана с Божията майка.

Предишен скандал с обида към жена

Това не е първият път, в който Порфирий е обект на критики. Преди няколко години в социалните мрежи се появи видео, на което той обижда длъжностно лице от женски пол.

По едно време той нарече жените, които настояват за език, чувствителен към пола, "бедни и нещастни".

Тогава вълна от остри реакции предизвикаха коментарите му относно закона за джендърно чувствителния език.

Za sve žene! Patrijarh Porfirije ima da nam poruči da smo niža vrsta pic.twitter.com/MrV7HMkr8U — Natalija Grbić 🇺🇦 (@grbic_natalija) May 13, 2023