Опит за световен рекорд: Хиляди се облякоха като Чарли Чаплин в Швейцария СНИМКИ

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Опит за световен рекорд в Швейцария. Събитието се проведе в музея “Светът на Чаплин“ в Корсие-сюр-Веве, близо до Женевското езеро, където легендарният режисьор прекара последните години от живота си, съобщава Euronews.

Участниците облякоха черни шапки-бомбета, изкуствени мустаци и бастуни, за да отпразнуват 10-годишнината на музея.

Снимки, направени от дрон, показаха тълпата, образуваща числото 10 на територията на "Маноар дьо Бан“, бившия дом на Чаплин, за да отбележат важния момент.

Много участници казаха, че филмите на Чаплин са оставили трайно въздействие върху живота им.

Празненството подчерта трайната привлекателност на звездата от нямото кино, чието творчество продължава да резонира през поколенията и културите.

Оливия Балиге, ръководител на комуникациите в "Светът на Чаплин“, каза, че посетители от цял ​​свят все още идват, за да открият кинематографичната вселена на Чаплин.