НАСА одобри италиански астронавт в мисията Артемида III

Италианският астронавт Лука Пармитано беше включен в екипажа на мисията „Артемида III“ (Artemis III) на американската космическа агенция НАСА, съобщи АНСА.

Пармитано, на 49 години, който е първият италианец, командвал Международната космическа станция, ще бъде пилот и единственият неамерикански астронавт в екипажа.

Мисията е планирана за втората половина на 2027 г. и има за цел да тества технологии за скачване и взаимодействие между космическия кораб „Орион“ (Orion) и апарати, предназначени за бъдещи кацания на Луната, съобщи БТА.

Командир на екипажа ще бъде астронавтът на НАСА Рандолф Брезник, а специалисти по мисията са Франк Рубио и Андре Дъглас.

Пармитано е най-опитният италиански астронавт и беше избран в корпуса на Европейската космическа агенция през 2009 г. Участието му в програмата „Артемида“ е поредна важна стъпка в международните усилия за завръщане на хора на Луната, пише още АНСА.