Украйна покри пътищата си с мрежи срещу дронове с дължина колкото Флорида

Тази година Украйна е разположила по пътищата си достатъчно мрежи срещу дронове, за да покрие разстоянието, равно на дължината на щата Флорида. Според изявления на украинските въоръжени сили, през тази година страната е инсталирала над 500 мили мрежи срещу дронове по пътищата си. Това е повече от цялата дължина на щата Флорида от север на юг, пише BI.

Миналият месец Киев съобщи, че ежедневно се инсталират по 5,2 мили мрежи. Мрежите срещу дронове стават толкова разпространени по пътищата на Украйна, че през тази година са поставени достатъчно, за да се простират от северния до южния край на Флорида. Министерството на отбраната на Украйна съобщи в събота, че през тази година е инсталирало 822 километра, или около 510 мили, "защита срещу дронове" по пътищата на фронтовата линия. Около 131 мили от тази защита е била разпъната само през май, съобщи министерството.

Дължината на Флорида от север на юг е около 447 мили, ако човек кара от границата с Джорджия до Кий Уест, най-южният град на щата.

"Надеждната логистика в близост до фронта остава постоянен приоритет. Ние работим систематично за защита на ключовите маршрути", написа министерството.

Държавната служба за специален транспорт разполага по пътищата дървени или метални конструкции, върху които се опъва мрежа, за да се образуват тунели, простиращи се на километри.

Голяма част от тези противодронни мрежи са преработени мрежи за риболов или земеделие,

често дарени от западни съюзници. Те са особено ефективни при улавянето на перките на малките атакуващи дронове, което ги превръща в евтина последна линия на отбрана срещу най-големия убиец във войната.

Украинските и руските сили първоначално поставиха мрежи, за да защитят бронираните си превозни средства, но в края на 2023 г. започнаха да ги използват за прикриване на стационарни позиции, особено след като на бойното поле се появиха дронове с оптични влакна, които не могат да бъдат заглушени, а електронната война стана по-малко надеждна.

Русия беше първата, която започна да изгражда мрежести тунели в голям мащаб по уязвимите пътища под свой контрол, като първите кадри от пролетта на 2025 г. показват, че те покриват магистралите в Донецк.

Но и Украйна инвестира сериозно в тази тактика. Министерството на отбраната на страната съобщи миналия месец, че полага 5,2 мили мрежи на ден, което е увеличение спрямо 2,4 мили на ден през 2025 г.

Макар мрежите да могат да бъдат ефективна защита срещу дронове, те не са безупречни. Повторните атаки с дронове могат да създадат пробиви в мрежата, позволявайки на дронове, натоварени с експлозиви, да се промъкнат и да залягат в очакване на преминаващи превозни средства или войски.

Според анализ на Института за изследване на войната (ISW) за първи път от 2023 г. насам Украйна започва да си възвръща повече територия, отколкото губи. След повече от четири години война и засилена руска окупация в източната и южната част на Украйна, през последните месеци никоя от страните не е спечелила значителна територия.