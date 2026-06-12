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Медведев: В Украйна има "привлекателни цели" за въоръжените сили на Русия

Русия няма да унищожава културни обекти в Украйна

12.06.2026 | 07:56 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия няма да разрушава културни обекти в Украйна, но там има други "много привлекателни цели", за които въоръжените сили на Русия не трябва да забравят. Това заяви председателят на „Единна Русия“ Дмитрий Медведев на заседание на експертния съвет за подготовката на новата народна програма на партията, предава ТАСС.

"Иска се да отговорим симетрично по подобни обекти при тях. Но разбирате, че няма да го направим, защото все пак сме цивилизовани хора", каза той, коментирайки разрушаването от ВСУ на панорамата "Отбраната на Севастопол".

Медведев подчерта, че в Украйна има и други цели.

"Но там има и други, и всички знаем, много привлекателни цели, за които въоръжените сили на РФ не трябва да забравят", добави той.

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Медведев добави още, че Русия е единствената държава в съвременната световна история, която е подложена на толкова силен натиск. 

"Никога в съвременната световна история нито една страна не е била подложена на такъв обем незаконни ограничения", отбеляза Медведев.

 

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