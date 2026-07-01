Само за жени: хороскоп за август 2026

Август 2026 се очертава динамичен месец. Влиянието на Венера и Меркурий създава добри условия за връзките, общуването и личните планове. С напредването на седмиците навлизаме и в сезона на затъмненията, който ще донесе неочаквани промени.

Повече за всяка зодия може да прочетете в женския хороскоп за август 2026.

Жената Овен

Вашата креативност процъфтява благодарение на Слънцето и Юпитер в дръзкия Лъв. Декорирайте дома си или се заемете с творчески проекти. Взаимоотношенията стават хармонични с преминаването на Венера във Везни на 6 август. На 11 август семейните връзки са подложени на изпитание, затова звездите ви съветват да поставите граници.

Слънчевото затъмнение на 12 август е най-добрият ден за търсене на нова любов, забавления или зачеване. На 22 и 25 август се пригответе да поемете лидерството на работа. Лунното затъмнение на 28 август създава идеална атмосфера за тиха вечер под звездите.

Жената Телец

През август домът ви ще бъде изпълнен с движение, гости и семейни ангажименти. Летните събирания ще ви държат постоянно заети. От 6 август Венера ще ви насърчи да обърнете повече внимание на здравето и ежедневните си навици. Малки промени в режима ще ви помогнат да се почувствате по-добре. От 9 август разговорите с близките ще станат по-оживени, а е възможно да има и повод за празнуване.

На 11 август Марс ще внесе повече динамика в ежедневието ви чрез спонтанни пътувания, квартални събития или неочаквани гости. Слънчевото затъмнение на 12 август е отличен момент да започнете ремонт или подобрения в дома, които ще донесат трайни положителни резултати. Ако планирате романтично бягство, 17 август е идеалният ден за пътешествие с любимия човек.

Жената Близнаци

Скъпи дами, новият период ще донесе оживление във вашето обкръжение. От 6 август Венера ще внесе романтика и ще създаде отлични условия за срещи, годежи и нови запознанства. Ако сте необвързани, е възможно да срещнете интересен човек. От 9 август Меркурий ще насърчи кратките пътувания и семейните приключения. На 11 август финансовото ви положение може да се подобри, макар че работата ще изисква повече време.

Слънчевото затъмнение на 12 август е чудесен момент за срещи с приятели или кратко пътешествие, което може да отвори нови възможности. След 22 август ще насочите вниманието си към дома, като следващите седмици ще бъдат подходящи за освежаване на интериора, градината или двора. Лунното затъмнение на 28 август може да донесе промяна в работата и да отвори път към нова професионална възможност.

Жената Рак

През август финансовото ви положение ще се подобри, което ще намали тревогите ви. Възможно е да се появят нови източници на доходи. От 6 август ще ви се иска да инвестирате повече в дома, но е добре да се придържате към бюджета си. От 9 август ще можете да вземате разумни финансови решения. На 11 август Марс ще навлезе във вашия знак и ще ви зареди с енергия и мотивация до края на септември.

Това е отличен период за пътувания, градинарство и активен начин на живот. Слънчевото затъмнение на 12 август е благоприятно за започване на допълнителен доходоносен проект. След 22 август ще имате повече възможности за кратки екскурзии и приятни уикенди. Лунното затъмнение на 28 август е чудесен момент за по-дълго семейно пътешествие или почивка.

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