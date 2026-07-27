Украински командос: Зимата превръща тайните мисии зад руските линии в истинско изпитание

Украинските мисии за проникване стават много по-трудни през зимните месеци, когато войниците не могат да използват растителността на бойното поле за прикритие, заяви украински оператор пред Business Insider.

"В момента метеорологичните условия са голямо предимство", каза операторът, член на 4-ти полк "Рейнджъри" от Силите за специални операции на Украйна. "Има толкова много зеленина, листа и растителност, така че околната среда улеснява проникването."

Мисиите за проникване, при които малки групи се промъкват зад вражеските линии, все по-често се провеждат в „зоната на смъртта“, препълнена с дронове и роботи, която обикновено се простира на около 20 километра от фронта, но в някои райони може да достигне 40 или 50 километра.

Украинският оператор, заместник-командир на малък отряд, който пожела да бъде наричан само с позивната си "Гур", каза, че през зимата толкова широка зона на унищожение би направила „много по-трудно проникването в района и изпълнението на мисията“.

"През зимните месеци украинските войници, които изпълняват тези мисии, го правят на етапи; те изминават определено разстояние и след това правят почивка", каза "Гур". "Мисия, която през лятото може да отнеме само няколко часа, през по-студените месеци може да продължи няколко дни."

Зимата поставя редица предизвикателства пред войниците, включително минусови температури.

Източниците на топлина, използвани за справяне с студа, рискуват да произвеждат емисии, които лесно се забелязват от дроновете.

Дроновете, които понастоящем са отговорни за по-голямата част от жертвите на бойното поле, непрекъснато наблюдават зоната на поражение, готови да насочат огън или да атакуват войници или военни превозни средства в любой момент. Движението в тази зона е изключително опасно, а специалните оператори приветстват всякакъв вид прикритие по време на мисиите си.

Използването на околната среда или метеорологичните условия за прикритие е често срещана тактика във войната. Например, високопоставен украински представител на отбраната сподели пред Business Insider миналата година, че руските екипи за проникване разчитат на лошото време, за да се промъкнат покрай украинските линии и да предизвикат проблеми в техните редици.

По същия начин високопоставен украински военен представител сподели пред Business Insider през декември, че войниците понякога изчакват нощта, мъглата или дъжда, за да евакуират ранени съратници, като по този начин им осигуряват по-голям шанс за оцеляване под бдителните очи на дроновете, летящи над тях.

Задачата на подразделението на "Гур" е предимно това, което той нарича операции по издирване и нанасяне на удари, както и засади, рейдове и щурмове. Задачите на подразделението му обхващат цялата фронтова линия – от североизточната украинска област Суми до обсадената източна област Донецк, където той работи в момента.

Той сподели, че основната му задача е да преследва руснаците и да ги убива, независимо дали са на фиксирани позиции или са отделни войници, движещи се самостоятелно. В градските райони вторият вариант е по-често срещан.