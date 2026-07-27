ЦСКА обърна Ботев с два късни гола, феновете искат оставката на Христо Янев

ЦСКА постигна драматична победа с 3:2 над Ботев (Пловдив) в двубой от първенството, игран на Националния стадион "Васил Левски".

"Армейците" стигнаха до пълен обрат с два гола в заключителните минути, а въпреки че допуснаха попадение дълбоко в добавеното време, успяха да удържат успеха.

Домакините започнаха по-активно, но постепенно Ботев пое инициативата и създаде по-чистите положения. В 18-ата минута Меоти удари гредата, а малко след това Окох излезе сам срещу Лапухов, но вратарят на ЦСКА спаси.

В 38-ата минута Алгара се възползва от неубедителна намеса на Лапухов след корнер и откри резултата за гостите. Само три минути по-късно Цварц изравни с отличен удар от границата на наказателното поле.

След почивката ЦСКА заигра по-смело. Цварц и Жордао затрудниха Наумов с удари от дистанция, а Питас изведе Перейра на чиста позиция, но той пропусна.

В 60-ата минута феновете на ЦСКА отново скандираха "Оставка" по адрес на старши треньора Христо Янев.

В края домакините наложиха сериозен натиск и след общо 15 изпълнени корнера стигнаха до обрат. Цварц отбеляза втория си гол за 2:1, а малко по-късно Питас направи резултата 3:1.

В третата минута на добавеното време Ботев намали на 3:2 след нова грешка на Лапухов при корнер, но ЦСКА удържа аванса си до последния сигнал.

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