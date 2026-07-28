Днес започват жегите след юлския хлад

Слънчев ден с летни температури до 36°C, следобедни превалявания на отделни места



След динамичното време през последните дни, атмосферата постепенно ще се стабилизира. сутринта ще бъде предимно ясно. Само над югоизточните райони ще има, повече облаци, като на отделни места все още ще има краткотрайни валежи.

Предимно слънчево време

Във вторник над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, което ще създаде отлични условия за туризъм и плаж. Следобед, както е типично за летния сезон, ще се развие купеста облачност, главно над планинските райони и в Източна България.

На изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици, но валежите ще бъдат локални и няма да обхванат големи райони.

Вятърът ще бъде от северозапад, слаб до умерен, а в Дунавската равнина временно ще се усилва и ще достига силни пориви. В източната половина на страната той постепенно ще се ориентира от север-североизток, което ще донесе известно разхлаждане в близост до Черноморието.

Максималните температури ще бъдат типично летни – между 31° и 25°, като най-топло ще остане в Южна България и по поречието на Дунав. По Черноморието и в североизточните райони температурите ще бъдат малко по-ниски заради морския бриз.

В София топло и приятно

В столицата денят ще започне със слънчево време и приятни сутрешни температури. През по-голямата част от деня ще бъде ясно до слабо облачно, а следобед ще се развие незначителна купеста облачност, без съществени валежи.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който ще прави жегата по-поносима. Максималната температура в София ще достигне около 30°, което е близко до климатичните норми за края на юли.

В планините отлично за туризъм

Преди обяд условията в планините ще бъдат отлични за туризъм – предимно слънчево и с добра видимост. Следобед над масивите на Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места са възможни краткотрайни превалявания.

По високите части ще духа силен запад-северозападен вятър, а по билото на Централна Стара планина временно ще бъде бурен. Температурите ще достигнат около 25° на 1200 метра и около 16° на 2000 метра.

По Черноморието валежи на север

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Следобед облачността временно ще се увеличава, като по северното крайбрежие не са изключени краткотрайни превалявания.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който по-късно през деня ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°, а температурата на морската вода ще остане приятна – 21°–24°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, което създава добри условия за плаж и морски туризъм.