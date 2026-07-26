Бяла акула ”Биг Роуз" беше забелязана край бреговете на САЩ

Екип от изследователи, воден от д-р Нийл Хамершлаг, откри “Биг Роуз“ - огромна бяла акула с дължина около 20 фута (около 6 метра) и тегло около три тона, смятана за една от най-големите, срещани някога в Северния Атлантически океан, съобщава Стейси Либераторе.

Издирването се провело край отдалечен остров близо до Нова Скотия, Канада, като част от специален епизод на предаването на Discovery “Shark Week“, озаглавен “Нашествие на мегаакулите“.

Експедицията се състояла на фона на съобщения за 1000-процентен ръст на наблюденията на бели акули между Кейп Код и Нова Скотия през последното десетилетие.

По време на експедицията изследователите маркирали още четири големи акули, включително 16-футова женска, наречена Суийтхарт, а по-късно чрез подводни камери и специализирано гмуркане с клетка потвърдили присъствието на голям брой хищници, останали в по-дълбоки води.

В крайна сметка Биг Роуз била идентифицирана по характерния розовиден белег на гръбната ѝ перка, след като се приближила до лодката на екипа, привлечена от примамка. Измерванията показали, че тя е с дължина около 20 фута, ширина шест фута и приблизителна възраст над 50 години.

Акулата изчезнала обратно в дълбините, без изследователите да успеят да я маркират, но повторните ѝ посещения на мястото предполагат, че районът може да има особено екологично значение - вероятно като място за раждане на бели акули.

През следващия месец екипът документирал общо 109 отделни бели акули около острова, а данните от проследяването показали, че една от маркираните акули, Суийтхарт, е изминала целия път по източното крайбрежие на САЩ - от Нова Скотия до Луизиана. / БГНЕС