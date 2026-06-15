Великобритания забранява социалните мрежи за лица под 16 години

Великобритания ще забрани достъпа до социални мрежи за всичкипод 16-годишна възраст, обяви министър-председателят Киър Стармър, присъединявайки страната към нарастващия брой държави, които затягат законодателството в тази област.

Той определи мярката като "важна стъпка" за страната и семействата.

"Социалните мрежи правят децата нещастни. Те улесняват тормоза и злоупотребите", каза още Стармър по време на официална пресконференция на "Даунинг стрийт".

Премиерът уточни, че възнамерява законът да бъде приет "преди Коледа", така че забраната да влезе в сила "в началото на следващата година, вероятно през пролетта".

Ограничението ще засегне платформи като Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X, но няма да обхваща приложения за съобщения като WhatsApp и Signal.

Подобни мерки вече са въведени в Австралия, която беше пионер в тази област, както и в Индонезия. Канада обяви миналата седмица намерението си да предприеме същата стъпка, а във Франция парламентът разглежда законопроект за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години.

Стармър съобщи още, че правителството ще предприеме "безпрецедентни в световен мащаб мерки" по отношение на платформите за видеоигри и стрийминг, където в момента непознати могат свободно да осъществяват контакт с деца, предаде АФП.

Лондон възнамерява да наложи блокиране на определени функции, включително възможността непознати лица да комуникират с потребители под 16 години. Според правителството тези ограничения ще бъдат активирани по подразбиране и за всички под 17-годишна възраст.

Властите ще разгледат и възможността за въвеждане на нощни ограничения за достъп, както и задължителни прекъсвания на автоматичното превъртане на съдържание за потребители под 18 години.

Непълнолетните няма да могат да използват и чатботове с изкуствен интелект, предназначени да симулират сексуални отношения или ролеви игри.

"Начинът, по който защитаваме децата онлайн, е един от най-важните обществени дебати на нашето време", заяви Стармър преди официалното представяне на мерките.

Решението идва след национална консултация, в която са участвали около 116 000 души - вторият най-мащабен обществен дебат в историята на страната.

Около 91% от родителите, взели участие в допитването, са подкрепили забраната за социални мрежи за лица под 16 години.

От YouTube предупредиха, че подобна забрана може да "тласне децата към анонимни и по-опасни услуги".

Стармър призна, че прилагането на новите правила няма да бъде лесно и че ще остане необходимо децата да бъдат обучавани как безопасно да използват интернет.

"Възможно е децата да се опитват да заобикалят бъдещите ограничения, но законите са и израз на нашите ценности. Те оформят обществения договор", добави британският премиер.

Темата обаче остава спорна сред родители и обществени организации.