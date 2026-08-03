Борис Надеждин напусна Русия: Жив съм и съм свободен

Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Надеждин обяви, че е напуснал Русия. Решението му идва няколко седмици след като Москва го включи в списъка с "чуждестранни агенти" и така го лиши от възможността да участва в предстоящите парламентарни избори, предаде Reuters.

Надеждин, който през 2024 г. направи опит да се изправи срещу президента Владимир Путин на президентските избори, съобщи новината във видеозапис, публикуван в канала му в Telegram. На кадрите той стои пред Айфеловата кула в Париж.

"Здравейте всички! Имам добри новини. Жив съм и съм свободен. За съжаление, в момента не съм в Русия", сподели политикът.

"В момента трябва да се ориентирам и да реша какво да правя по-нататък. По-късно ще напиша за плановете си", допълни той.

Един от малкото опозиционни гласове в Русия

63-годишният Надеждин е бивш депутат в Държавната дума - долната камара на руския парламент, където е бил член между 1999 и 2003 г. Той е открит критик на войната на Москва в Украйна.

Подобно на някои други опозиционни политици, Борис Надеждин се опитваше да действа в рамките на силно контролираната руска политическа система, за да може да продължи публично да изразява позициите си, отбелязва Reuters.

Напускането му означава, че Русия губи още един разпознаваем опозиционен глас, който беше готов да се противопоставя на Кремъл отвътре. В момента повечето критици на Владимир Путин се намират или в затвора, или в изгнание.

Обявен за "чуждестранен агент"

Надеждите на Надеждин да се включи в парламентарните избори през септември бяха прекратени, след като на 10 юли Министерството на правосъдието го включи в списъка с "чуждестранни агенти".

Терминът носи внушение за шпионаж и се използва от руските власти спрямо хора и организации, които Москва смята за ангажирани в антируска дейност с предполагаема подкрепа от чужбина.

През следващата седмица политикът беше задържан и разпитан от полицията. По-късно съдът му наложи глоба в малък размер за публикуване на "екстремистки символи" в социалните мрежи. Надеждин определи обвинението като абсурдно.

Тогава той заяви, че властите "ме заглушават, принуждават ме да изляза от политиката и правят живота ми изключително труден".

Адвокатът му уточни, че случаят е свързан с публикация в социалните мрежи, съдържаща линк към видеоклип с участието на Алексей Навални и неговата Фондация за борба с корупцията. По думите му руските власти са определили публикацията като екстремистка и са я забранили.

Засилени репресии след началото на войната

След началото на войната в Украйна през 2022 г. Русия предприе строги мерки срещу дисидентите. Подкрепящи Кремъл политици обвиняват Запада, че се опитва да дестабилизира страната преди изборите.

Те твърдят още, че частичната цензура е необходима за запазването на националното единство в момент, когато според тях Русия е изправена пред въпрос, засягащ самото ѝ съществуване във войната с Украйна, посочва Reuters.

През 2024 г. Надеждин се опита да се регистрира като кандидат за президент на Русия. Централната избирателна комисия обаче блокира кандидатурата му с аргумента, че сред внесените от него 105 000 подписа на избиратели са открити грешки.