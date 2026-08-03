Три деца сред жертвите на удар с дрон край Геленджик

Най-малко седем души, сред които три деца, са загинали, а около 40 са били ранени при атака с дрон срещу руския черноморски курорт Геленджик, съобщиха руските власти. Москва определи удара като целенасочена украинска атака срещу цивилни, предаде Reuters.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. И Киев, и Москва отричат да атакуват цивилни цели.

Видеозаписи, разпространени в социалните мрежи и проверени от Reuters, показват как дрон се разбива и експлодира на оживен плаж в близост до Геленджик.

Най-малко 17 души са хоспитализирани

Губернаторът на южния руски Краснодарски край Вениамин Кондратиев, където се намира курортът, определи случилото се като трагедия. По думите му 17 души са били приети в болница непосредствено след атаката.

"Случилото се днес бе целенасочена атака от страна на киевския режим срещу цивилното население", написа Кондратиев в Telegram.

Той подчерта, че ударът не е бил свързан с никаква военна инфраструктура.

На мястото на взрива във ваканционното селище Архипо-Осиповка, което е част от по-големия курортен комплекс Геленджик, е изпратен специализиран екип по медицина на бедствените ситуации, съобщиха местните власти.

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Москва обвини Киев в тероризъм

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Украйна в тероризъм.

"В сърцето на Европа действа терористична банда, която е окупирала държавния апарат на Украйна", заяви тя, цитирана от ТАСС.

"Спонсори на тероризма са страните от НАТО. Неотдавна НАТО и ЕС обявиха нулева толерантност към тероризма. Сега те самите станаха част от международната терористична дейност", добави Захарова.

Миналия месец Русия обвини украинските сили за смъртта на 11 души, включително деца, при атака срещу летен лагер в контролираната от Москва част на украинската Запорожка област.

Въздушните удари навлизат все по-дълбоко в Русия

Самата Русия многократно нанася удари по обекти в Киев и други украински градове. Атаките доведоха до разселването на милиони хора и опустошаването на големи части от Украйна, отбелязва Reuters.

От началото на войната при руски нападения са загинали хиляди цивилни, повечето от които украинци.

През последните месеци Украйна засили въздушните удари с голям обсег навътре в руска територия. Атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия.

Киев определя тези действия като кампания, чиято цел е руснаците да почувстват цената на войната, посочва БТА.