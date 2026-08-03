България уточни кога и защо е разговаряла с Иран

Телефонният разговор между българския външен министър Велислава Петрова-Чамова и иранския ѝ колега Абас Арагчи е бил иницииран от българска страна още на 6 юли, но се е състоял на 30 юли заради разминаване в програмите им. Това уточниха от Министерството на външните работи пред БТА след запитване, свързано с твърдение на иранската държавна телевизия ИРИБ.

Според медията в рамките на 24 часа България, Великобритания и Украйна са уведомили Иран, че "няма да станат част от войната". От българското външно министерство обаче посочиха, че след разговора на 30 юли не е имало друг контакт между двамата министри.

От ведомството подчертаха, че прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и служи за поддържане на отворени канали за комуникация. По думите на МВнР разговорът не бива да се тълкува като нещо извън рамките на обичайната дипломатическа практика.

България изключва преки военни действия от своя територия

Велислава Петрова-Чамова разговаря по телефона с външния министър на Ислямска република Иран Абас Арагчи миналата седмица. Повод за контакта беше разполагането на американски самолети цистерни в България.

По време на разговора българският министър е подчертала, че е изключено от територията на страната да бъдат извършвани каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха тогава от пресцентъра на МВнР.

Техеран говори за три последователни обаждания

Иранската държавна телевизия ИРИБ обяви, че в рамките на 24 часа Техеран е получил последователни обаждания от България, Великобритания и Украйна. Според медията трите държави са заявили, че "няма да станат част от войната" срещу Иран.

ИРИБ се позова на интервю на говорителя на иранското външно министерство Исмаел Багаи. По думите му дипломатическите контакти са били осъществени по инициатива на самите държави, съобщи иранската официална новинарска агенция ИРНА.

Багаи допълни, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от евентуална нова агресия или ескалация на военните действия.