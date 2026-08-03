Млад руски актьор към Путин: Не си моят президент (ВИДЕО)

Млад руски актьор предизвика интерес в социалните медии след като публикува клип с гневно изказване, насочено директно срещу президента Владимир Путин. Любопитното е, че само часове по-късно младежът промени позицията си, а причината е … проведен разговор с майка си.

25-годишният Алексей Ярмушчик публикува емоционално видео в Instagram в ранните часове на 28 юли, в което заявява, че руският президент не е неговият лидер. Клипът, в който Ярмушчик също така поставя под въпрос анексирането на Крим от страна на Русия, вече е събрал над два милиона гледания и повече от 80 000 харесвания.

"Владимир Владимирович Путин, здравейте... Току-що не успях да заспя и искам да Ви кажа: всеки ден, всяка нощ разговарям с Вас наум...“, се казва в съобщението на младежа.

"Не знам какво да правя - помогнете ми, спасете ме, не мога да заспя. Какво да правя? Ако наистина съм някаква творческа личност, която е мълчала през цялото това време - е, ето ме, изказвам се", казва във видеото Ярмушчик.

Gen Z и режимът на Путин

Бившият актьор от Московския губернски драматичен театър открито постави под въпрос подкрепата за режима сред поколението Z, като добави: "Не искам да бъдеш мой президент. Никога през живота си. На 25 години съм. Не познавам нито един човек на моята възраст, който да не се страхува от теб или който би искал ти да бъдеш мой президент".

След това актьорът казва: "Не мисля, че Крим е наш. И това не е някакво гръмко изявление. Нито един човек на моята възраст не мисли така".

Ярмушчик завърши бурната си публикация с категорично послание: "Вие не сте моят президент. Това е всичко, което исках да кажа. Лека нощ".

Променена позиция

Въпреки това, малко по-късно актьорът коренно промени тона си в последващо видео.

Ярмушчик обясни, че е разговарял с майка си и тя му обяснила колко много е направил Путин за страната и споделила с него положителни отзиви от поддръжници на властта.

Изглеждайки въодушевен от реакцията, той каза на последователите си: "Просто обожавам нашия народ, сега дори обичам правителството и дори изпитвам уважение към Владимир Владимирович, защото наистина има хора, които по някакъв начин го подкрепят. Важното е просто да разговаряме. Гордея се, че съм роден в тази страна".

В по-късен разговор с Telegram канала "Осторожно новости“ Ярмушчик призна, че се е притеснявал от евентуални негативни последици.

Актьорът обясни, че първоначалната му емоционална реакция е била провокирана от силна тревожност заради слуховете за нова военна мобилизация и опасенията, че границите на Русия може да бъдат затворени.

Потребителите в социалните мрежи реагираха бързо на драматичните видеа, като мнозина изразиха загриженост за безопасността на актьора след първоначалната му публична критика към режима.

"Смелчага, но вероятно скоро ще бъде отровен или ще падне от някой балкон. Тъжно", казва потребител в интернет.