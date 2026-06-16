Страни в ЕС нямат против руските туристи, шенгенските визи с 10% повече през 2025 г.

Страните от Европейския съюз са издали с над 10% повече шенгенски визи на руски граждани през 2025 г., като Франция е основният фактор за това. Според Euractiv статистиката показва, че през 2025 г. руски граждани са подали над 670 000 заявления за шенгенски визи – с близо 8% повече в сравнение с 2024 г.

Страните от ЕС са издали над 620 000 визи на руснаци през 2025 г., което е с 10,2% повече в сравнение с 2024 г.

От тях 477 000 са били туристически визи. Посещенията при роднини и приятели са били втората най-често срещана категория, следвани от бизнес пътуванията.

Франция, Италия и Испания са обработили почти три четвърти от всички руски заявления за визи.

Франция не само е издала най-голям брой визи, но и е увеличила тази цифра с повече от 25% през 2025 г. в сравнение с предходната година.

Издаването на визи на руски граждани придоби и политическо измерение в Италия на фона на неотдавнашния скандал около руския павилион на Биеналето във Венеция.

На руски граждани са издадени над 477 000 туристически визи, което представлява около 77 % от всички визи, издадени на руснаци през 2025 г. – увеличение с 8,4 % в сравнение с 2024 г. Посещенията при роднини и приятели заемат второто място по брой, следвани от бизнес пътуванията.

Франция, Италия и Испания са отчели почти три четвърти от всички заявления за визи, подадени от руски граждани.

Париж е получил най-голям брой заявления, като през 2025 г. е отбелязал увеличение от 23% в сравнение с предходната година. Той също така е отбелязал най-рязкото увеличение в издаването на безплатни пропуски на руски граждани, като през 2025 г. то е скочило с повече от 29%.

На въпроса Мадрид отговори пред Euractiv, че оказва натиск върху руските власти, като същевременно поддържа връзки с руското гражданско общество, и че е коригирал процедурите си, за да се съобрази с насоките на ЕС, като въвежда по-строги изисквания към кандидатите, вместо да спира изцяло процеса.

Във Франция живеят над 56 000 руснаци, според официални данни от 2019 г., като значителен брой от тях живеят в югоизточната Ривиера.

Регионът, където руснаците отдавна са установили връзки и са закупили имоти между богатите брегове на Антиб и Монако, е и мястото, където местните власти са замразили повече от 50 имота, свързани с юридически лица и физически лица, санкционирани във връзка с войната в Украйна.

Париж заяви пред Euractiv, че е напълно наясно с деликатността на този въпрос в настоящия геополитически контекст и потвърждава, че индивидуалните санкции се прилагат със същата строгост от съответните власти.

Издаването на визи на руски граждани придоби и политическо измерение в Италия

на фона на неотдавнашната полемика около руския павилион на Биеналето във Венеция.

Доклади за вътрешна кореспонденция показаха, че организациите са се опитали да заобиколят санкциите на ЕС чрез модели на непряко участие, за да поканят руски художници. Инцидентът привлече вниманието на Брюксел, който впоследствие реши да отмени финансирането за Биеналето.

Комисията съобщи за Euractiv, че през 2022 г. на националните правителства е било препоръчано да не дават приоритет на визовите заявления от руснаци и, в някои случаи, изобщо да се въздържат от издаване на визи. ЕС също така напълно суспендира споразумението си за улесняване на визовия режим с Москва след мащабната инвазия в Украйна.

През 2025 г. нови правила премахнаха многократните визи за руски граждани, като наложиха подаване на ново заявление за виза за всяко пътуване в ЕС, за да се позволят по-задълбочени и по-чести проверки за сигурност.

Комисията твърди, че в резултат на това шенгенските визи, издадени на руски граждани, „са намалели значително в сравнение с периода преди руската агресивна война срещу Украйна“.

В центъра на спора е малко известният "Шенгенски барометър" – вътрешен инструмент за мониторинг на Комисията, разпространяван сред страните от ЕС за проследяване на безграничната зона в Европа.

Документът съдържа и данни за броя на шенгенските визи, които страните от ЕС издават на руски граждани, докато Москва продължава войната си срещу Украйна.

През 2025 г. цифрите доведоха до напрежение сред столиците на ЕС и подновиха различията относно политиката на блока спрямо Русия повече от три години след пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна.

Балтийските и скандинавските държави отдавна твърдят, че руснаците не трябва да могат да се наслаждават на туристически пътувания в Европа, докато Москва продължава войната си срещу Украйна.

Длъжностни лица от ЕС заявиха пред Euractiv, че няколко столици, най-вече Париж, са се противопоставили на политически чувствителния въпрос за издаването на визи на руснаци. Някои също така твърдяха, че спорът отразява по-широка стратегическа дилема – дали изолирането на руснаците от външния свят в крайна сметка може да има обратен ефект, като ги лиши от достъп до живот извън хватката на Кремъл.

Европейската комисия обаче настоява, че броят на издадените шенгенски визи на руски граждани е намалял "значително в сравнение с периода преди руската агресивна война срещу Украйна".

Това обаче не се потвърждава от наличните годишни статистически данни. Напротив, цифрите както за 2024 г., с 575 000 визи, така и за 2025 г., с 632 000, са значително по-високи от предвоенната цифра за 2021 г., която беше под 520 000.

Процентът на отказите обаче се е увеличил. През 2021 г. само 3,2 % от руснаците, подали заявление за шенгенска виза, са били отхвърлени; през 2024 г. цифрата е била 7,4 %, а през 2025 г. – 6,3 %. В края на април Латвия добави трима руски граждани към черния си списък с лица, на които е забранено да влизат в страната, сред които е и бившият министър на културата Михаил Швидкой. Литва обмисля въвеждането на петгодишна забрана за влизане за артисти, които са изнасяли представления в Русия или Беларус.