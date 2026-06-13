Дронове вместо хора: Украйна намира решение на опасната фронтова логистика

Тежкият бомбардировач-дрон се издигна от земята в облак прах и отломки, а витлата му бръмчаха над празния полигон. Дронът, наречен „Макс“, първоначално е проектиран за брутална бойна задача: да се рее над руски позиции и да хвърля експлозиви. Той може да носи повече от 40 килограма, достатъчно, за да нанесе опустошителен удар. Но сега неговата задача се променя.

Подобно на други дронове, произведени от украинския производител Perun, Max все по-често се използва за логистични мисии, пренасяйки провизии вместо бомби през ожесточено бойно поле, където превозни средства, войски и маршрути за доставки са под постоянна заплаха.

"Бомбардировачите сега се използват все повече и повече за логистика", каза пред Business Insider инженер на Perun, който се представя като Петро от съображения за сигурност.

В Украйна дронове постоянно наблюдават отгоре,

а войниците описват фронтовите линии като разширяваща се "зона на убийство", която се простира на километри от двете страни. Тук всяко движение може да предизвика фатален удар.

Украинските власти, осъзнавайки нарастващата заплаха за хората, са се заели да заменят войниците, където е възможно, с дронове и роботизирани системи за опасни логистични мисии. Целта е машините в крайна сметка да се справят със 100% от доставките на провизии на фронтовата линия за Киев.

"Логистичните мисии без роботи стават „просто невъзможни", каза пред Business Insider Олексий Вискуб, първият заместник-министър на отбраната на Украйна.

Дронът "Макс" на Perun не е единственият тежък бомбардировач, който се използва в логистични задачи.

Vampire, друг тежък бомбардировач, разработен от украинската Skyfall и представен в края на 2022 г., също се е превърнал в многоцелеви самолет, тъй като руските FPV дронове все повече заплашват маршрутите за доставки на фронтовата линия, принуждавайки Украйна да се обърне към безпилотни системи, за да избегне излагането на войските на риск.

Войниците и превозните средства все още са част от тези мисии.

Петро, ​​инженерът на Perun, каза, че приблизително 70% от мисиите с дронове на фирмата все още са бомбардировки, но делът на логистиката нараства. За "Макс", най-големият дрон с витло на компанията, 50% от мисиите му са логистични.

Нарастващата зависимост на Украйна от дронове и роботи е един от няколкото начина, по които тя се опитва да защити логистиката от руски атаки. В някои райони близо до фронтовата линия Киев е покрил ключови пътища с мрежа против дронове, въпреки че руските сили все още са намерили начини да пробият и да атакуват превозни средства.