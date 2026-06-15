Доведете децата и си вземете барбекю: Един ден на украинските състезания с дронове

Два дрона преминаха с пълна скорост рамо до рамо през тунел – едно от препятствията по трасето – и се устремиха към финалната линия, близо до въртележката на детската площадка. Публиката, обгърната от дим от барбекюто на сергиите с храна, наблюдаваше напрегнато големия екран, който показваше състезанието от гледната точка на дрона.

Изведнъж на екрана се появи близък кадър на трева. Дроновете се бяха разбили на земята.

"Това е лудост! Това е брутално! Те се сблъскаха!", извика коментаторът. "Чудя се какво ще направят съдиите сега?"

Тогава, за изненада на всички, в кадър се появи друг дрон, летящ много бавно. Състезанието все още продължаваше.

Незабелязан, 37-годишният сержант Захар Корол внимателно пилотираше своя дрон по трасето, като му отне 11 минути да измине разстоянието, което трябваше да бъде петминутен спринт.

Конкурсът, проведен в края на миналия месец в тематичен парк в Западна Украйна,

събра военни пилоти на дронове директно от бойното поле за малко забавление, почивка и признание, пише NYT.

Войниците дойдоха със семействата и приятелите си, придавайки на фестивалното събитие някак сюрреалистична атмосфера, с потенциално смъртоносни оръжия, бръмчащи около същото място, където децата си играеха на люлки и пързалки.

Тези състезания, както и други подобни, отразяват колко много дроновете са започнали да доминират на бойното поле и дори са били усвоени от украинската популярна култура.

Когато Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., само няколко любители подкрепиха идеята за използване в бой на дронове с изглед от първо лице, които се пилотират чрез видеото, което предават.

Днес Украйна произвежда огромна гама от безпилотни системи, включително прехващащи дронове, по-големи бомбардировачни дронове, водни дронове и безпилотни наземни превозни средства. По-голямата част от руските жертви са причинени от украински въздушни дронове и обратното.

Докато безпилотните системи се разпространиха в украинската армия поради спешната нужда на бойното поле, гражданските маркетингови техники, включително състезания и други конкурси, също изиграха роля. Сега всяка година се провеждат десетки такива събития, което спомага за създаването на нова култура на милитаризирани общности.

В мирно време някои от присъстващите на състезанията може би са сметнали идеята за такъв фестивал за заплашителна, но днес тя се ползва с широко приемане в Украйна.

На събитието миналия месец, наречено "Wild Drones", 19 отбора от украински бригади се състезаваха в две категории дронове: леки F.P.V. и тежки бомбардировачи. Те се състезаваха за скорост, но също така се състезаваха в уцелване на въздушни цели.

Докато дроновете летяха сред цветните атракциони, мъже в униформи се нареждаха на опашка за скара и сладолед. Производителите на дронове бяха разпънали щандове, за да покажат продуктите си и да раздават рекламни материали.

Състезанията, казват организаторите, имат за цел да подкрепят украинската индустрия за производство на дронове. Събитията позволяват на дизайнерите да чуят директно от пилотите на бойни дронове какви функции биха искали да видят.

Друга цел, която войниците казват, че ценят най-много, е малко от така необходимата почивка и отдих.

Компанията, която произвежда дроновете, пази името си в тайна и избягва публичността поради опасения от руски удари по фабриките ѝ. Андрий, представител на компанията, който помоли фамилията му да не се споменава по съображения за сигурност, каза, че е горд от постиженията ѝ.

Междувременно девет души бяха убити, а няколко други са ранени при вълна от руски удари срещу Украйна, съобщават медии.

Четирима души бяха убити при атаки срещу Киев, а петима спасители загинаха, опитвайки се да потушат пожар, причинен от руски удар срещу североизточния град Харков, съобщиха украински официални лица.