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Украински пилоти загинаха при инцидент с изтребител Су-24

Изтребителят се е разбил на 160 км от границата с Молдова

17.06.2026 | 07:56 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с изтребител Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили.

Изтребителят се е разбил във вторник около 19:00 ч. местно (и българско) време.

"Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението.

Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова.

Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух, което прави загубата на всеки боен самолет особено болезнена за Киев, отбелязва ДПА.  
(БТА)

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Тагове:

изтребител Су-24 войната в Украйна инцидент
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