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Самолет се разби на магистрала в Тексас, един човек загина ВИДЕО

В машината е имало шестима души

17.06.2026 | 09:27 ч. Обновена: 17.06.2026 | 09:27 ч. 3
Кадър: YouTube

Кадър: YouTube

Малък самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас и избухна в пламъци. При инцидента загина един човек и настъпи хаос, тъй като хората излязоха от автомобилите си, за да се опитат отчаяно да разбият прозореца на пилотската кабина и да освободят хората вътре, съобщи Асошиейтед прес.

В самолета са били шестима души, когато той се разби на магистралата, съобщи Хосе Баеса, следовател от полицейското управление в Ларедо. Не е ясно дали загиналият е бил в самолета или на земята.

Не беше съобщено за ранени на земята, макар че петима полицейски служители бяха откарани в болница поради вдишване на дим.

Самолетът е бил "Чесна Ситейшън " с два двигателя и е излетял от международното летище "Лос Кабос" в Мексико.

Не е ясно какво е причинило катастрофата, когато самолетът е достигнал Ларедо, на около 225 км югозападно от Сан Антонио. Видео, публикувано в социалните медии, показва самолета, лежащ на една страна, разбит в мантинелата на магистралата.
(БТА)

 

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самолет магистрала Тексас
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