IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 47

17-годишна българка е изчезнала в Никозия, издирват я

Момичето е в неизвестност от 15 юни

18.06.2026 | 09:38 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полицията в Кипър издирва 17-годишната българска гражданка Айше Реджеб Ахмед, която е в неизвестност от 15 юни 2026 г. 

Момичето е напуснало мястото, където е пребивавало в Никозия, и оттогава няма информация за местонахождението му, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Айше е на 17 години, висока около 160 см, с червена коса и кафяви очи.

При изчезването си е била облечена с къси сини дънкови панталони, черен потник, сива жилетка и черно-бели спортни обувки.

От полицията призовават всички, които разполагат с информация, която може да помогне за откриването ѝ, да се свържат с отдела за криминални разследвания в Никозия или с най-близкото полицейско управление.

Властите продължават издирвателните действия и молят гражданите за съдействие.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Кипър Никозия издирване
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem