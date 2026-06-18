17-годишна българка е изчезнала в Никозия, издирват я

Полицията в Кипър издирва 17-годишната българска гражданка Айше Реджеб Ахмед, която е в неизвестност от 15 юни 2026 г.

Момичето е напуснало мястото, където е пребивавало в Никозия, и оттогава няма информация за местонахождението му, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Айше е на 17 години, висока около 160 см, с червена коса и кафяви очи.

При изчезването си е била облечена с къси сини дънкови панталони, черен потник, сива жилетка и черно-бели спортни обувки.

От полицията призовават всички, които разполагат с информация, която може да помогне за откриването ѝ, да се свържат с отдела за криминални разследвания в Никозия или с най-близкото полицейско управление.

Властите продължават издирвателните действия и молят гражданите за съдействие.