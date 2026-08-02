Свидетел на групата на Калушев: Не съм забелязал нищо нередно

Екологът и спелеолог Атанас Русев е един от свидетелите на дейността на групата около покойния Ивайло Калушев. От трагедията изминаха пет месеца, но историята повдига много въпроси.

“Когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Отказвал съм интервюта, отказвал съм да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос“, каза в интервю за bTV Русев.

Той добави, че до момента е разпитван три или четири пъти. “Почти всеки месец се появяват нови доказателства“, казва екологът.

“Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико, за да се обучавам в това да стана пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Деян Илиев и Валери Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Появиха се спекулации как съм крал някакви карти на някакви пещери“, обясни Русев.

“Идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се организират групи от 15-20 души, които да се обучават за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани с идеята да съединим две от най-големите пещерни подводни системи в света“, каза още спелеологът.

“Малко или много тази идея се опорочи с течение на времето. Аз не съм бил единственият, който се е обучавал там. Много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсова“, направи уточнение Русев.

Нямало е нищо нередно

По думите на еколога не се е забелязало нищо нередно в групата. “Това са интензивни курсове. Няма време за абсолютно нищо“, допълни Русев и подчертава, че с Ивайло Калушев е имал съвсем нормални отношения.

“Отношенията ни не са били близки и супер приятелски. Виждали сме се през три-четири години“, каза Русев.

Екологът се надява съвсем скоро истината по случая да излезе наяве.