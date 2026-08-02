Горещо ще е утре, температурите до 36°

През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°, температурата на морската вода - 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

През следващите дни ще бъде слънчево, ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, по Черноморието - след обяд до умерен от североизток; нощем в много райони ще стихва. Температурите ще се повишат слабо и в сряда максималните ще бъдат между 34° и 39°.