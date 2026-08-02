Втори ден чудотворната Хавайска икона привлича миряните

Втори ден стотици православни християни се събраха в катедрала "Св. Неделя" в София, за да се помолят пред чудотворната икона "Света Богородица - Хавайска".

Днес патриарх Даниил отслужи Патриаршеската света литургия. Още преди началото на богослужението вярващи чакаха на опашка пред храма, съобщава Bulgaria ON AIR.

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След литургията мнозина останаха, за да се поклонят пред светинята, която за първи път гостува у нас.

В храма присъства и посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова.

Иконата ще остане за поклонение в храма до 5 август, след което ще продължи обиколката си в други храмове в страната. Поклонението пред нея ще продължи до 19 август, след което ще отпътува от България.

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