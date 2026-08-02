Втори ден чудотворната Хавайска икона привлича миряните

Втори ден стотици православни християни се събраха в катедрала "Св. Неделя" в София, за да се помолят пред чудотворната икона "Света Богородица - Хавайска".
Днес патриарх Даниил отслужи Патриаршеската света литургия. Още преди началото на богослужението вярващи чакаха на опашка пред храма, съобщава Bulgaria ON AIR.
След литургията мнозина останаха, за да се поклонят пред светинята, която за първи път гостува у нас.
В храма присъства и посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова.
Иконата ще остане за поклонение в храма до 5 август, след което ще продължи обиколката си в други храмове в страната. Поклонението пред нея ще продължи до 19 август, след което ще отпътува от България.
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