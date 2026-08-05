Борисов: ГЕРБ подготвя "нови умове" за обновяване на партията ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подготвя “нови умове” за обновяване на партията.

“Има какво да изберем и да предложим на българското общество, става въпрос за следващо управление. Успяхме да направим една много добра спал между по-старите членове - кметове, депутати, бивши министтри и новите, които дойдоха и обученията в тези академии вече дава резултат”, каза Борисов във видео във Фейсбук.

Новите партийни обучения се провеждат в страната и са под наслов “Новите умове”.

“Хората с интегриран опит много помагат в обучението”, добави бившият премиер.

Борисов е на мнение, че ГЕРБ вече разполага с около 200 подготвени човека.

"Ще извадим хора, които утре можем да ги пуснем по медиите, а до местните избори ще имаме едно правителство в сянка, с което да заявим на хората защо ГЕРБ иска да управлява и с кои хора ще управляваме, за да не се получават такива “недоносчета”, които имаме в момента. Ако направим един тест, те не знаят имената на министрите”, обясни Борисов.

По думите му по-старите кадри на ГЕРБ са приели новата стратегията за партията.

"Опитните хора в ГЕРБ разбират, че това е правилното и само така може да се обнови партията - отдолу нагоре да дойдат новите умове и по този начин да сплотим знания, опит и младежката енергия", обясни Борисов.

Педагогически подход

Борисов разказа и подробности за педагогическия подход. Новите партийци разигравали сценарии, при които се представят от различни партии, като например ПП и "Възраждане". По думите му това им давало възможност да проявяват повече артистичност, да имат по-бърза реакция да отговарят.

Борисов разкри, че вече разполагал с подготвени претенденти за министри.

"Утре, дето се вика, да ги пуснем, те ще са по-подготвени от сегашните, на които хората не им знаят имената", очаква лидерът на ГЕРБ.

"Много работа, да се учат, да четат, защото на пръв поглед политиката изглежда лесна, но в същото време трябват много знания, опит, четене, внимание, ангажираност, воля”, посъветва партийният лидер.