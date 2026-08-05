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37-годишен мъж е убит на Младежкия хълм в Пловдив

По жертвата има видими следи от насилие

05.08.2026 | 16:29 ч. Обновена: 05.08.2026 | 16:29 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Полицията в Пловдив разследва умишлено убийство, станало вчера (4 август) на Младежкия хълм в града. 

Досъдебното производство е образувано след сигнал, получен около 17:20 ч. вчера, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие.

Пострадалият е откаран в болница, където по-късно е починал.

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Причините и обстоятелствата около случая се разследват под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив. 

Извършват се активни действия по разследването за установяване на фактическите обстоятелства по случая и на извършителите, посочиха от държавното обвинение, предава БТА.

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