37-годишен мъж е убит на Младежкия хълм в Пловдив

Полицията в Пловдив разследва умишлено убийство, станало вчера (4 август) на Младежкия хълм в града.

Досъдебното производство е образувано след сигнал, получен около 17:20 ч. вчера, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие.

Пострадалият е откаран в болница, където по-късно е починал.

Причините и обстоятелствата около случая се разследват под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Извършват се активни действия по разследването за установяване на фактическите обстоятелства по случая и на извършителите, посочиха от държавното обвинение, предава БТА.