Тръмп: Стармър ще се оттегли от поста, провали се за имиграцията и енергетиката

Британският министър-председател Киър Стармър ще се оттегли от поста си, написа днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, предадоха световните агенции.

„Киър Стармър ще подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство“, каза Тръмп и допълни, че Стармър се е провалил сериозно по два много важни въпроса - имиграцията и енергетиката. По отношение на енергетиката Тръмп коментира в поста си лаконично, че провалът на Стармър се изразява в това, че не е отворил Северно море за повече добив на петрол.

„Пожелавам му всичко добро!“, заключи Тръмп.

Тръмп в миналото е казвал, че британските власти трябва да развиват добива на нефт в Северно море.

По-рано британският външен министър г-жа Ивет Купър също е казала на премиера Киър Стармър, че трябва да подаде оставка, съобщи „Скай нюз“, позовавайки се на източници.

Според канала разговорът между Купър и Стармър се е провел през уикенда. Според медията това е вторият път, когато британският външен министър препоръчва оставка на премиера. Тя е отправила това искане за първи път след поражението на управляващата Лейбъристка партия на местните избори през май.

Британските медии съобщиха, че съвет към Стармър да се оттегли е отправила и друга важна министърка - на вътрешните работи Шабана Махмуд.

На 21 юни в. „Обзървър“ съобщи, позовавайки се на източници, че Стармър може да обяви оставката си още на 22 юни. В противен случай той ще бъде публично помолен да напусне поста си на заседание на кабинета на 23 юни. Според „Обзървър“ премиерът Стармър възнамерява да определи срок за напускането си, за да осигури организиран преход на властта. Вероятно той официално ще напусне поста си през септември, преди конференцията на Лейбъристката партия.