Стармър бесен заради скандала с Манделсън

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е "побеснял", след като е станало ясно, че не е бил информиран за проблеми със сигурността около назначения от него кандидат за посланик на Великобритания във Вашингтон. Това предадоха Associated Press и Reuters.

"Шокиращо и непростимо"

Стармър подчерта, че е бил държан в неведение относно факта, че кандидатът не е преминал необходимите проверки на службите за сигурност, като определи ситуацията като "шокираща" и "непростима".

"Не само аз не бях уведомен, никой министър не е бил уведомен и съм бесен", заяви той.

Въпреки нарастващия натиск, британският премиер отказва да подаде оставка заради решението си да назначи Питър Манделсън.

"Това, което планирам да направя, е да отида в парламента в понеделник, за да изложа всички отнасящи се към случая факти в пълна прозрачност, за да може парламентът да добие представа за цялата картина", добави Стармър.

Скандалът около Манделсън

Случаят предизвика сериозна политическа криза във Великобритания, след като се разбра, че Питър Манделсън е бил назначен за посланик в САЩ въпреки това, че първоначално не е получил необходимото ниво на достъп след проверка за сигурност, като решението е било впоследствие отменено от външното министерство .

Допълнително напрежение създават и връзките му с финансиста Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, които от години предизвикват обществено недоволство и съмнения за репутационен риск .

Разкритията доведоха до оставки на високопоставени служители и засилиха натиска върху Стармър, като опозицията настоява за неговата оставка и поставя под съмнение дали парламентът е бил подвеждан .