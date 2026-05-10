Тежките изборни загуби разклатиха Киър Стармър и Лейбъристката партия

Тежките загуби на управляващата Лейбъристка партия на местните и регионалните избори във Великобритания на 7 май поставиха под сериозно съмнение политическото бъдеще на премиера Киър Стармър, отбелязва Reuters.

Само две години след убедителната победа на парламентарните избори през 2024 г. лейбъристите вече са изправени пред най-сериозната вътрешнопартийна криза от идването си на власт. Все по-често анализатори и медии поставят въпроса дали Стармър ще успее да остане лидер до следващите парламентарни избори.

Както консерваторите, така и лейбъристите отчетоха слаби резултати, но ударът за управляващите беше особено тежък. Лейбъристката партия загуби над 1000 общински съветници, изгуби контрола над редица свои традиционни крепости в Северна Англия и претърпя сериозни поражения в Уелс и Шотландия.

Големият победител на изборите се оказа партията Reform UK на Найджъл Фараж, която успя да привлече значителна част от традиционния работнически електорат на лейбъристите. Успехи отчетоха и Зелените, както и националистическите партии в Шотландия и Уелс.

"Правителството не донесе обещаната промяна"

Според анализатори проблемът за Стармър не е само в изборните резултати, а и в усещането сред избирателите, че правителството не е изпълнило обещанието си за промяна след 14-годишното управление на консерваторите, отбелязва The Guardian.

Част от британците възприемат премиера като прекалено предпазлив и нерешителен лидер, който не предлага ясна политическа визия. Междувременно недоволството от икономическата ситуация, проблемите в обществените услуги и миграцията продължава да подкопава подкрепата за кабинета.

Вътрешното напрежение в партията също започва да излиза наяве. Някои депутати вече открито поставят под съмнение лидерството на Стармър, а бившият министър в сянка Джон Макдонъл е сред фигурите, които публично заговориха за необходимостта от промяна.

Според британски медии част от лейбъристките депутати се опасяват, че ако тенденцията продължи, партията може да се изправи пред катастрофално поражение на парламентарните избори през 2029 г.

"Мисля, че най-доброто, което премиерът може да направи сега, е да обяви график за напускането си. Тогава ще можем да имаме плавен преход", заяви депутатът от Хартлипул Джонатан Браш.

Засега Стармър запазва подкрепа

Въпреки напрежението непосредствена смяна на лидера засега изглежда малко вероятна, коментира Reuters.

Стармър все още има подкрепата на ключови фигури в кабинета, включително вицепремиерката Анджела Рейнър и здравния министър Уес Стрийтинг.

Самият премиер заяви след изборите, че няма намерение да подава оставка и предупреди, че би било "хаотично" партията да сменя лидер в момент на политическа нестабилност.

Друг сериозен проблем е липсата на ясен наследник. Кметът на Манчестър Анди Бърнам често е посочван като потенциален бъдещ лидер, но не е депутат в британския парламент, което прави бърза смяна трудна.

Рейнър запазва влияние сред лявото крило, но изборните резултати засегнаха и нейния авторитет. Стрийтинг пък е възприеман като твърде близък до центристката линия на Стармър, която мнозина обвиняват за сегашната криза.

Лейбъристите са притиснати отляво и отдясно

Британски анализатори отбелязват, че Лейбъристката партия е притисната едновременно отдясно и отляво.

Reform UK печели подкрепа в традиционните индустриални райони с акцент върху миграцията и недоволството от политическия елит, докато Зелените привличат младите и прогресивни избиратели в големите градове.

Така коалицията от гласоподаватели, донесла победата на Стармър през 2024 г., започва постепенно да се разпада.

Допълнително напрежение идва и от профсъюзите и представители на лявото крило, които настояват за по-социална икономическа политика, отстъпление от част от бюджетните ограничения и по-мек подход към Брекзит.

Според BBC в партията вече текат оживени вътрешни разговори за бъдещето на Стармър, а част от депутатите очакват скоро да се появи претендент за лидерския пост, пише БТА.

Други обаче настояват партията да не влиза в нов вътрешен конфликт.

"Това е егоцентрично. Ако искате нещата да станат по-добри, тогава се залавяйте за работа. Ние сме в управлението на страната, това не е игра", казва анонимен депутат пред BBC.