Използвал ли е Иран дронове "медузи" за атаки срещу американската авиация?

Смята се, че самолетът Dude 44, изгубен над Иран през април, е бил свален от китайска система за противовъздушна отбрана. Истината може би е далеч по-странна и по-зловеща.

На 3 април над Иран беше свален F-15E Strike Eagle на ВВС на САЩ. Това е първият пилотиран американски самолет, подложен на вражески огън в конфликта. Както пилотът, така и офицерът на оръжейната система (WSO) бяха спасени, но инцидентът породи опасения относно възможностите на противовъздушната отбрана на Иран.

Самолетът с позивна Dude 44 е действал над югозападната част на Ислямската република. Първоначалните доклади по това време твърдяха, че двумоторният многоцелеви изтребител е бил свален от китайска преносима система за противовъздушна отбрана (ПЗРК), въпреки че Китай отрече да е предоставил подобни системи на Иран, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Историята стана по-сложна тази седмица, след като се разпространиха съобщения, че пилотът на F-15E Strike Eagle е заявил, че е видял „множество ирански дрона, носещи се във въздуха, движещи се като един, във формация, наподобяваща медуза“, според CNN. Това наблюдение „предизвика бурен дебат с американската разузнавателна общност“.

Точно какво може да е свалило американския изтребител, остава нерешено, но появата на рояк дронове би сигнализирала, че възможностите на Иран са по-напреднали от предполагаемото. Това може също да показва, че Техеран е получил помощ за разработването на своите дронове от Пекин и Москва, тъй като както Китай, така и Русия се стремят да увеличат възможностите на съответните си безпилотни летателни апарати.

Друг източник от американските военни заяви пред CNN, че използването на такъв рояк може да е подобно на "минно поле от дронове". Подобни приложения на дронове не са наблюдавани на практика, но има спекулации как те биха могли да бъдат използвани, за да действат ефективно като "въздушно минно поле".

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Дронове, натоварени с експлозиви, биха могли да се използват за кръжене или патрулиране и да се взривяват близо до приближаващи самолети.

За разлика от наземните мини, които са статични по природа, интелигентните въздушни рояци от дронове биха могли да комуникират помежду си и да променят позициите си, за да се адаптират към движенията на вражеските цели и да избегнат контрамерки.

Въздушното минно поле може да използва и некинетично прихващане на пилотирани самолети. Дроновете могат да се използват за провеждане на електронна война (EW), заглушаване на радара или комуникациите на приближаващи самолети. Те могат също така да бъдат оборудвани с устройства с насочена енергия, за да заслепят пилотиран изтребител, или дори да използват сравнително нискотехнологични системи като мрежи за заплитане.

Технологията се очакваше отдавна. През есента на 2024 г. технологичният предприемач Илон Мъск похвали възможностите на китайски рояк дронове и изрично разкритикува разработването на пилотирани изтребители, наричайки военните плановици в Министерството на отбраната „идиоти“ за инвестирането в пилотирани платформи като F-35 Lightning II.

В отговор, анализаторите по това време нарисуваха по-балансирана картина на въздушната война, предполагайки, че все още има някои функции, в които хората превъзхождат дроновете, и че пилотираните и безпилотните летателни апарати могат да се допълват взаимно. Но скорошната новина, че Иран може да е използвал рояк от дронове, показва, че пилотираните изтребители имат нова заплаха.

Ефективността на въздушните минни полета може да бъде решена, поне отчасти, от други дронове.

Такива усилия вече са в ход. Военновъздушните сили на Съединените щати наскоро възложиха договори на две компании, Anduril Industries и General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), по програмата Increment 1 за съвместни бойни самолети (CCA). Двете компании разработват съответно дроновете FQ-44 Fury и FQ-42 Dark Merlin. Друга разглеждана система за дронове е YFQ-48a Talon Blue на Boeing, който в момента се разработва в Австралия.

Военновъздушните сили посочиха, че бъдещите увеличения на програмата биха могли да изискват разработването на допълнителни безпилотни летателни системи (UAS). Дроновете CCA се разработват в подкрепа на съществуващите пилотирани изтребители от пето и шесто поколение.

ВВС на САЩ посочиха, че биха могли да придобият 1000 дрона или повече, за да поддържат флота си от пилотирани самолети.