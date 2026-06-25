Тихо, но значимо: Турция увеличава своя арсенал от балистични ракети

Турция тихомълком разшири арсенала си от местни балистични ракети, като Министерството на националната отбрана на страната потвърди, че ROKETSAN е доставила допълнителни ракети TAYFUN Block-2 на турските въоръжени сили, продължавайки програма за доставки, в рамките на която поне две потвърдени партиди са достигнали до военни ръце в рамките на последователни месеци.

Турското министерство на националната отбрана публикува потвърждението в официалния си профил в социалните медии, отбелязвайки, че командването на специалните сили е завършило дейностите по инспекция и приемане на различни количества ракети TAYFUN Block-2, заедно с превозни средства за превоз на оръжия и системи за корпусни лодки Karayel, пише Defence.

ROKETSAN, държавният производител на ракети и ракети на Турция и една от най-значимите отбранителни компании, появили се от вътрешната индустрия на която и да е държава-членка на НАТО през последните две десетилетия, потвърди от собствената си страна, че доставките на TAYFUN Block-2 за турските въоръжени сили продължават. Доставеното количество не беше разкрито, в съответствие с практиката на Турция да укрива числени данни за доставките на стратегически ракети.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- TAYFUN Blok-2 Füzesi,

- Silah Taşıyıcı Araç,

- Karayel Karinalı Bot Sistemi ile

- Doğal Afet Kurtarma Araç ve Malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7l3gpCLx0H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2026

TAYFUN е първата вътрешно разработена балистична ракета с малък обсег на Турция, категория оръжие, която има стратегическо значение далеч отвъд класа си на обсег. За разлика от крилатите ракети, които летят на ниска височина по траектория с постоянна мощност и могат да бъдат прихванати от конвенционални системи за противовъздушна отбрана, предназначени за самолети, балистичните ракети следват траектория с висока дъга, която ги отвежда за кратко в горните слоеве на атмосферата, преди да се спуснат с хиперзвукова скорост към целите си. Този профил на полета ги прави значително по-трудни за прихващане от крилатите ракети, изисквайки специализирани системи за противоракетна отбрана от вида, с който разполагат само няколко страни. TAYFUN лети на обхват от приблизително 561 км (349 мили), според публично достъпна информация от предишни турски съобщения за отбрана, поставяйки цели в значителна част от източното Средиземноморие, региона на Черно море и съседните страни в обсега на турските сухопътни сили, без да е необходимо самолетите да проникват в оспорваното въздушно пространство.

Обозначението Block-2 показва подобрен вариант на базовата система TAYFUN, въпреки че Турция не е публично уточнила конкретните подобрения, които Block-2 включва в сравнение с оригиналната конфигурация. При разработването на балистични ракети, подобренията на блоковете обикновено се отнасят до едно или повече от следните: прецизност на насочване, опции за бойни глави, подобрения в надеждността, извлечени от оперативния опит, или модификации на задвижващата система за регулиране на характеристиките на обхвата или траекторията. Фактът, че Турция е преминала към серийна доставка на Block-2, а не на оригиналния вариант, предполага, че обновената конфигурация е завършила какъвто и да е цикъл на разработка и тестване, предшестващ тази производствена фаза.

Ролята на ROKETSAN в историята на ракетната независимост на Турция е трудно да се надцени.

Компанията, със седалище в Анкара и мажоритарно притежавана от Фондацията на турските въоръжени сили, заедно с други турски институционални акционери, се е разраснала от производител на неуправляеми ракети през 90-те години на миналия век до разработчик на прецизно управляеми ракети, крилати ракети, балистични ракети, противотанкови системи и противовъздушни прехващачи. Продуктовото ѝ портфолио сега обхваща възможности, които повечето членове на НАТО набавят от американски или европейски доставчици, а вътрешното производство на тези системи в Турция е дало на Анкара степен на стратегическа автономност, която я отличава от почти всеки друг член на алианса. Способността за разработване, производство и доставка на балистична ракета с малък обсег, без да се зависи от чуждестранни доставчици или разрешения за трансфер на технологии, отразява инвестициите в турската отбранителна индустриална база, които обхващат три десетилетия и се ускориха рязко след 2019 г., когато Съединените щати извадиха Турция от програмата F-35 след закупуването от Анкара на руската система за противовъздушна отбрана С-400.

Пакетът за доставка, потвърден в съобщението на министерството, включваше и превозни средства-носители на ракети, мобилните пускови установки, които дават на TAYFUN оперативната гъвкавост, като позволяват на ракетите да бъдат бързо препозиционирани между огневи позиции, характеристика за оцеляване, с която балистичните ракетни системи с фиксирано местоположение не могат да се сравнят. Мобилните балистични ракетни системи усложняват насочването на противника, като лишават от статична точка на прицелване.

Системата за корпусни лодки Karayel, включена в същата партида за приемане, е отделна програма, безпилотен надводен кораб, разработен за военноморски операции по полагане на мини и разузнаване, въпреки че включването ѝ в комбинирана доставка предполага, че Турция управлява едновременно множество програми за усъвършенствани системи с темпо на доставка, което отразява отбранителна индустрия, работеща с устойчиво високо производство.