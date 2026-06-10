Ердоган: Атаките на Израел срещу Сирия и Ливан заплашват и Турция

Турският президент Тайип Ердоган заяви, че атаките на Израел срещу Сирия и Ливан са достигнали точка, в която те заплашват и Турция, добавяйки, че "агресията" на Израел представлява заплаха за целия свят и трябва да бъде спряна, съобщава Ройтерс.

Членката на НАТО Турция е един от най-яростните критици на атаките на Израел срещу Иран, Газа и Ливан, заявявайки, че Израел е най-голямата пречка за регионалния мир. Тя спря всякаква търговия с Израел и призова за мерки срещу него в международни съдилища.

"Атаките на израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговата мрежа от убийства срещу Ливан и Сирия доведоха въпроса до точка, в която той заплашва и Турция", каза Ердоган пред депутати, и добави, че сигурността на Анкара е обвързана с тази на тези две страни.

Ердоган също така заяви, че Израел води „подмолни усилия“ за дестабилизиране на африканските страни и Средиземноморието, като разпалва "огъня на раздора" на етнически разделения остров Кипър.

"Тези малки образувания, чиито амбиции далеч надхвърлят размера им, са се качили на израелската лодка на пакостите, поели са ролята на ционистки подизпълнители и преследват някакви несбъдваеми мечти в Източното Средиземноморие", каза той, без да дава подробности. "Никой не бива да се впуска в авантюри... Искам всички да знаят, че ако правата на Турция и кипърските турци бъдат нарушени в Източното Средиземноморие, нашият отговор ще бъде много ясен и много силен."

Турция, съседката на Иран, обвини „провокациите“ на Израел за започването на войната между САЩ и Иран.

В сряда Ердоган призова световните сили да заемат по-ясна позиция срещу Израел, заявявайки, че е окуражен от "мълчанието на международната общност".

"Връщането на Израел в рамките на върховенството на закона се превърна в споделен дълг не само за определени страни, но и за цялото човечество", каза той.