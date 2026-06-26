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Доживотна присъда получи атентаторът от коледния базар в Магдебург

Саудитският психиатър се вряза с автомобил в оживения базар през 2024 г.

26.06.2026 | 20:30 ч. 4
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Германски съд постанови доживотна присъда за саудитския психиатър, врязал се с автомобил в оживен коледен базар през 2024 г. При нападението бяха убити шест души, а над 300 бяха ранени, предаде Франс прес.

Съдът в източния германски град Магдебург прие, че престъпленията, извършени от 51-годишния Талеб Джауад ал-Абдулмохсен, са "особено тежки", решение, което прави малко вероятно той да получи някога право на предсрочно освобождаване.

Нападението срещу базара беше извършено на 20 декември 2024 г. Тогава пет жени и дете бяха убити, а 338 души ранени, припомня ДПА. 

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Абдулмохсен призна, че той е бил зад волана, врязал се в множеството на коледния базар. В един момент по време на процеса той дори започна гладна стачка.

Абдулмохсен, гражданин на Саудитска Арабия, е пристигнал в Германия през 2006 г. и е работил като лекар в психиатрично заведение. 
(БТА)

 

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Тагове:

доживотна присъда коледен базар Магдебург
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