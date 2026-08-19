Иран е загубил значителен контрол върху Ормузкия проток

Битката за контрол над Ормузкия пролив се превърна в централна точка на конфликта с Иран. През последните няколко месеца както Иран, така и САЩ твърдят, че имат надмощие, а противоречивите изявления породиха значително объркване и съмнения.

Към момента обаче доказателствата са ясни: САЩ, които патрулират в пролива със своите военноморски сили, печелят позиции, докато Иран губи голяма част от контрола си върху този ключов морски път, съобщава CNN.

Според данни на компанията Kpler, която следи движението на плавателни съдове чрез транспондери и сателитна информация, над 80% от корабите, преминали през Ормузкия пролив през последните две седмици, са избрали маршрута край Оман, одобрен от ООН корабоплавателен канал, на който Иран категорично се противопоставя.

Иран, който твърди, че проливът е под негов контрол, е атакувал десетки кораби, опитали се да преминат по този маршрут край северното крайбрежие на Оман. Въпреки рисковете, напоследък повечето кораби избират да пренебрегнат исканията на Иран и да прекосят пролива, разчитайки на обещаната защита от страна на американските военноморски сили.

"Все повече изглежда, че Иран е загубил, поне частично, контрола над пролива“, коментира Хомаюн Фалакшахи, ръководител на отдела за анализ на пазара на суров петрол в Kpler.

Промяна в контрола

Ситуацията рязко се различава от тази преди месец, когато Kpler не отчете почти никакъв трафик на плавателни съдове по маршрута през Оман. Значителното намаляване на движението по предпочитания от Иран маршрут попречи на страната да събира такси от преминаващите през пролива кораби, както правеше през пролетта.

Изтичането на срока на Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран тази седмица теоретично позволява на Иран отново да започне да събира такси. Според данните на Kpler обаче изглежда, че страната не е успяла да го направи.

"Искането на Иран за събиране на такси е нещо, което повечето участници в Близкия изток не желаят да правят и не са правили“, коментира Дан Пикъринг, основател и главен инвестиционен директор на Pickering Energy Partners. "Затова маршрутът през Оман е напълно логичен избор".

Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са наели супертанкери за суров петрол (тип VLCC), най-големите по рода си, за да изведат товара си от Персийския залив през Ормузкия проток и след това да го прехвърлят на танкери на клиенти извън опасната зона, в Оманския залив. Това съобщава Анди Липоу, президент на консултантската компания Lipow Oil Associates.

За да избегнат атаките от страна на Иран, те изключват транспондерите си, често за седмици наред. Изглежда, че този така наречен "трафик на тъмно“ е останал незабелязан и за някои системи за проследяване на данни, като например Kpler. Макар че движението на някои от тези плавателни съдове може да бъде засечено чрез сателит, проследяването им по традиционни методи е по-трудно.