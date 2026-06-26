Кралят и кралицата никога няма да живеят в Бъкингамския дворец

Кралският двор официално съобщи, че кралят и кралицата никога да живеят в Бъкингамския дворец. Това решение бележи коренна промяна в официалната резиденция на монарха и разчупва близо 200-годишна традиция, съобщава The Telegraph.

Така официалната лондонска резиденция на суверена ще бъде "Кларънс Хаус". В Бъкингамския дворец в момента тече мащабен ремонт за 369 милиона паунда. След строителните дейности той ще бъде административен център на британското кралско семейство.

Това решение, оповестено по време на тазгодишния годишен брифинг относно финансите на кралското семейство, официално слага край на практиката за местоживеене, установена още по времето на кралица Виктория.

Монаръх платил огромна сума данъци

В безпрецедентен за кралската институция ход, кралят разкри и размера на своите данъчни плащания в стремеж към по-голяма прозрачност на монархията.

Монархът е платил над 30 милиона паунда, откакто се възкачи на престола през 2022 г., като данъчното му задължение от 12,9 милиона паунда за периода 2024–2025 г. го нарежда сред 100-те най-големи данъкоплатци във Великобритания.

Кралските отчети, публикувани днес, разкриват, че принцът на Уелс (принц Уилям, бел. ред,) е платил 7,76 милиона паунда данък върху доходите и капиталовите печалби през последната финансова година.

Суверенната субсидия, която се увеличи през 2017 г., за да плати за ремонта на Бъкингамския дворец, се е увеличила с 45,8 милиона паунда до 132,1 милиона паунда през 2025-26 г. Парите, които са основното финансиране на монархията, ще паднат до 99,9 милиона паунда през 2027-28 г.

Административен център

Монарх не е живял в Бъкингамския дворец от март 2020 г., когато Елизабет II се премести от Лондон в замъка Уиндзор по време на пандемията от COVID.

Смяташе се, че кралят ще се върне, след като ремонтът приключи. Помощници обаче потвърдиха, че кралят, който е на 77 години и е болен от рак, ще отседне в "Кларънс Хаус", в който се е нанесъл през 2003 г.

Кралят и кралицата ще запазят частните си стаи в Бъкингамския дворец и ще продължат да работят от офисите си там.

"Негово Величество запазва огромна привързаност към Бъкингамския дворец и дълбоко уважение към неговата роля в кралския и обществения живот. Той ще остане работещ дом, но ние се стремим да разширим обществения достъп именно за да увеличим максимално националната полза от сграда, финансирана с публично финансиране", каза говорителят на монарха.

Той добави, че кралят иска дворецът да се използва за "по-голяма обществена полза, отколкото за по-голяма частна такава“.

Разбира се, че принцът на Уелс също не желае да живее в Бъкингамския дворец, когато стане крал, което показва, че Форест Лодж в Уиндзор е "вечният дом“ на семейството му.

Бъкингамският дворец ще се използва и за бъдещи държавни посещения, като се очаква кралят и кралицата да отсядат там от време на време, когато приемат чуждестранни високопоставени гости.

Дворецът, разполагащ със 775 стаи, е към края на десетгодишен проект за обновяване на системите и съоръженията, целящ да гарантира безопасността и функционалността на сградата.