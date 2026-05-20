Крал Чарлз бие ирландски барабан и иска урок по хип-хоп

Британският крал Чарлз III и кралица Камила се включиха в изпълнение на традиционна ирландска музика в Белфаст, като засвириха на бодран — традиционен ирландски барабан — а монархът дори поиска урок по хип-хоп.

Кралската двойка пробва инструментите по време на посещение в Thompson Dock — една от основните туристически забележителности на Белфаст и последното място, където „Титаник“ е бил на суша преди първото си и фатално плаване през 1912 г.

Лайнерът е построен в корабостроителницата Harland & Wolff в града, преди да бъде завършен именно в Thompson Dock, предаде бТВ.

„Имахме няколко бодрана на седалките, кралят и кралицата ги забелязаха и решиха да се включат в края на изпълнението. Беше прекрасно“, разказа музикантът Ниал МакКлийн. Той е представител на културната организация CCE, която организира в Белфаст през август фестивала Fleadh — най-големият фестивал за традиционна ирландска музика в света.

След изпълнението Чарлз и Камила разговаряха с млади музиканти и танцьори и проявиха интерес към традиционните ирландски инструменти. „Беше прекрасно да му покажем част от ирландската култура“, каза танцьорката Сара Макгари.

По-късно кралската двойка наблюдава и хип-хоп изпълнение на ученици, след което кралят заявил, че иска урок по хип-хоп. „Той каза, че иска кралски урок по хип-хоп“, разказа посланикът на фондацията King's Trust Джейми Фейгън.

Чарлз и Камила се срещнаха и с първия министър на Северна Ирландия Мишел О’Нийл. 77-годишният крал, който продължава лечение от онкологично заболяване, многократно е посещавал Северна Ирландия както като престолонаследник, така и след възкачването си на трона през 2022 г.

По-късно Камила посети основно училище в Белфаст, известно с това, че има едно от най-разнообразните ученически общности в региона — 285-те ученици говорят общо 47 езика.

Посещението идва ден след като ирландският президент Катрин Конъли съобщи, че Чарлз е приел покана да посети Ирландия догодина. Това би било едва второто посещение на британски монарх в Ирландия след независимостта на страната през 1921 г.