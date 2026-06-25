Уилям и Хари ще се видят, Меган и Кейт - май не

Принц Уилям и принц Хари ще се срещнат за първи път от години насам.

Хари, съпругата му Меган Маркъл и децата им, Арчи и Лилибет, ще бъдат в Англия през юли - за събития, свързани с игрите "Инвиктус".

Очаква се те да се срещнат с бащата на Хари - крал Чарлз Трети. И вероятно с Уилям.

Чарлз не е виждал внуците си от доста дълго време. Но по-интересна за интернет потребителите ще бъде евентуалната среща между Уилям и Хари.

Двамата не си говорят от години. Меган и Хари напуснаха кралското семейство през 2020 г. А в следващите години даваха доста интервюта, в които разкриват подробности за кралското семейство. През 2023 г. Хари дори издаде мемоарите си "Spare", в които също издава доста тайни.

Но явно принц Уилям е готов да се види с по-малкия си брат.

"Уилям знае, че това посещение е по-голямо от стари спорове. Неговият баща иска да види Арчи и Лилибет, и Уилям разбира защо това има значение", коментира източник на "Shuter Scoop".

Но не се знае дали съпругите на двамата братя - Кейт Мидълтън и Меган Маркъл - ще се видят. Няма такива планове.

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