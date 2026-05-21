Британско радио с брутален гаф, обяви крал Чарлз за мъртъв

Радиостанция се извини за "причинените страдания“, след като случайно обяви смъртта на крал Чарлз III, пише The Guardian.

Погрешното съобщение беше направено във вторник следобед след компютърна грешка в главното студио на Radio Caroline в Есекс.

"Поради компютърна грешка в нашето основно студио, процедурата „Смърт на монарх“, която всички станции в Обединеното кралство държат в готовност, надявайки се да не се налага, беше случайно активирана във вторник следобед (19 май), като погрешно обяви, че Негово Величество Кралят е починал", обясни в социалните мрежи управителят на радиостанцията Питър Мур.

"След това Radio Caroline замълча, както се изискваше, което ни предупреди да възстановим програмата и да се извиним в ефир", добави Мур.

"Radio Caroline имаше удоволствието да излъчи коледното послание на Нейно Величество Кралицата, а сега и на краля, и се надяваме да го правим още много години. Извиняваме се на Негово Величество краля и на нашите слушатели за причинените проблеми", се казва още в изявлението.

В публикацията не се казваше колко време е минало, преди грешката да бъде открита, но в сряда следобед възпроизвеждането на предаването от вторник между 13:58 и 17:00 часа не беше достъпно на уебсайта на станцията.

Докато радиото обявяваше смъртта на краля, Чарлз и Камила бяха на посещение в Северна Ирландия.

Създадено през 1964 г., Radio Caroline е бивша пиратска радиостанция, която работеше от кораби край английския бряг.

След като законодателство през 1967 г. принуди много пиратски радиостанции да затворят, то продължи да работи с прекъсвания, преди да прекрати офшорните си излъчвания през 1990 г.