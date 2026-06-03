В кадър: Крал Чарлз посвети Идрис Елба в рицарство

Снимки: Reuters 1 / 5 / 5

Представяме ви сър Идрис Елба!

На 2 юни кралят на Обединеното кралство Чарлз III посвети актьора, активист и музикант в рицарство по време на церемония по връчване на отличия в замъка Уиндзор. 53-годишният Елба получи рицарското звание за заслугите си към младите хора. 77-годишният монарх извърши церемониалния акт, като докосна с меч раменете на звездата от "Отвличане" ("Hijack"), докато той беше коленичил. Снимка от момента беше публикувана в официалния Instagram профил на кралското семейство.

"Работата продължава"

"Поздравления за всички, които получиха отличия на днешните церемонии, водени от краля в замъка Уиндзор", написаха от двореца към поредицата от снимки, която Елба сподели и в собствените си Instagram Stories. "Благодарни сме. Работата продължава", написа актьорът от "Наркомрежа" ("The Wire") върху друга снимка, на която позира с медала си и държи за ръка съпругата си Сабрина Елба на територията на замъка.

Звездата отбеляза Instagram профила на Сабрина, както и този на фондация Elba Hope Foundation - благотворителната организация, която двамата създадоха през 2022 г., за да подкрепят диаспорните общности (етнически или културни групи, които живеят извън своята историческа родина) и да създават повече възможности.

Рицарското звание на Елба беше обявено в новогодишния списък с отличия на крал Чарлз за 2026 г., а моментът стана официален по време на церемонията в Уиндзор. Крал Чарлз, принцеса Ан и принц Уилям са единствените, които водят тези церемонии, на които връчват рицарски звания, дамски титли и други отличия, след като списъците с отличените бъдат обявени два пъти годишно, пише People .

Каузата за младите хора

Елба, който развива кариера като актьор, режисьор, музикант, активист и предприемач, е и посланик на добра воля на Кралския тръст (The King's Trust) - британска благотворителна организация, основана от крал Чарлз през 1976 г., когато той все още е принц на Уелс и тя се е казвала Тръстът на принца (The Prince’s Trust). Тя работи за това да даде на уязвими млади хора умения, с които да се развиват и успяват, като е помогнала на над 1 млн. млади хора. Той неведнъж е казвал, че стартът му в изкуството е свързан с помощ, която получил от кралската благотворителна организация, когато бил на 18 години.

В ексклузивен разговор с People на прожекцията на втория сезон на "Отвличане" през януари Елба призна, че отличието все още му изглежда нереално.

"Не съм говорил особено за това, но ще кажа, че е истинска чест да бъда признат за тази работа. Особено за опитите да се вдига колкото се може повече шум за младите хора и за нещата, през които някои от тях преминават. Така че го усещам като чест. Семейството ми също е почетено от това. Дори не знам как да говоря за него", каза той тогава.

Снимка: Getty Images

Идрис Елба и крал Чарлз зад DJ пулта

Елба и кралят наскоро обединиха сили по доста неочакван начин - двамата застанаха зад DJ пулта по време на градинско парти в Бъкингамския дворец в Лондон на 14 май. Събитието отбеляза 50-ата годишнина на Кралския тръст, а по-късно актьорът разказа пред списанието за забавния момент.

"Беше 50-ата година на Кралския тръст, с който понякога работя. Една от нашите програми, Elba Hope и Кралският тръст - имахме DJ, обучен от мен. Той беше преминал един от курсовете ми и пускаше музика. Крал Чарлз дойде, поиска да направим back-to-back и се включи", разказа звездата по-рано този месец на премиерата в Лос Анджелис на предстоящия си филм "Господарите на Вселената" ("Masters of the Universe").

След като първо се пошегува, че срещата му с кралската особа е била "добре", Елба се поправи и каза, че да пуска музика заедно с краля е било "невероятно".