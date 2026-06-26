Армения трябва бързо да вземе решение за стратегическия си избор между Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Европейския съюз. Това се казва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

"Изявлението на лидерите на Беларус, Казахстан, Киргизстан и Русия, прието на 29 май в Астана, ясно заявява, че курсът на Ереван към сближаване с ЕС представлява значителни рискове за икономическата сигурност на държавите-членки на ЕАЕС. Документът подчертава необходимостта от предотвратяване на свързаните с това щети за държавите-членки на ЕАЕС", каза още тя. "Следователно Ереван трябва да отговори на въпроса за стратегическия си избор, както самият арменски премиер Никол Пашинян настоява“, подчерта тя. „И то възможно най-скоро.“ В изявленията си на заседанието на правителството на 25 юни, както и по време на последвалия си разговор с журналисти, арменският премиер обаче „отклони разговора в демагогия, както вече направи във връзка с т. нар. замразяване на участието на Ереван в ОДКС."

Захарова отбеляза, че оставя основния въпрос без отговор

– по-конкретно как може да се приеме законът „За започване на процеса на присъединяване на Република Армения към Европейския съюз“ през 2025 г., многократно да се твърди, че бъдещето на Армения е в Европа, да се подпишат съвместни декларации с ЕС през май 2026 г., в които са изброени конкретни стъпки, насочени към приближаване на републиката към този съюз, и едновременно с това да се декларира намерението да остане пълноправен член на ЕАЕС.

Официалният представител на руската дипломатическа мисия припомни, че лидерите на Беларус, Казахстан, Киргизстан и Русия в своето изявление, прието в Астана на 29 май, са посочили, че на следващото заседание на Висшия Евразийски икономически съвет през декември 2026 г. ще бъде представен доклад за възможните последици от суспендирането на Договора за Евразийския икономически съюз по отношение на Армения. В същото време лидерите на четирите страни изразиха обща позиция относно необходимостта от ранен референдум в републиката за присъединяване към ЕС или оставане в ЕАЕС.