Захарова: Изборите в Армения се проведоха на фона на натиск върху опозицията

Парламентарните избори в Армения се проведоха на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от Запада. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

"На 7 юни в Армения се проведоха парламентарни избори на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от Запада, предимно от ЕС", заяви тя.

Тя отбеляза, че предварителните резултати, обявени от Централната избирателна комисия на републиката, показват, че партията "Граждански договор" на премиера Никол Пашинян, която обяви победа, "не е получила монопол върху властта".

"Освен това, в сравнение с предишния избирателен цикъл, подкрепата му забележимо намаля", добави Захарова.

Тя заяви, че Русия възнамерява да оформи бъдещите си отношения с Армения въз основа на реалните стъпки, предприети от арменското ръководство.

"Относно бъдещата политика на Москва в отношенията с Армения, ние възнамеряваме да оформим подхода си, като вземем предвид реалните стъпки на арменското ръководство", подчерта дипломатът.

Захарова заяви, че Русия е заинтересована от силна и истински суверенна Армения, а арменският народ е братски на Руската федерация.

"Москва винаги е била и ще бъде заинтересована от силна и истински суверенна Армения.

Арменският народ ни е братски и ние му желаем мир и просперитет. В същото време последните избори ясно показаха, че арменското общество е изключително поляризирано", отбеляза Захарова.

Според нея „при такива условия вземането на едностранни решения за пътя на развитие на Армения, без да се вземат предвид мненията на всички слоеве от населението, означава водене на страната към по-нататъшно разделение и социално-икономически сътресения“.

Захарова отбеляза също, че в арменското общество има широко търсене на развитие на връзките между Москва и Ереван и на продължаващо ползотворно участие на Армения в ЕАЕС.

"В арменското общество съществува широко разпространено търсене на прогресивно развитие на руско-арменските отношения и продължаващо участие на Армения в евразийските интеграционни структури, което би донесло осезаеми и значителни ползи за арменския народ", отбеляза дипломатът.