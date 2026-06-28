Рекордната горещина в Европа: Жегата се измества на изток СНИМКИ

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Десетки милиони хора в Европа са изправени пред екстремни температури през уикенда, докато смъртоносна гореща вълна се придвижва на изток, предаде АФП. Германските метеоролози предупреждават за възможни нови температурни рекорди, а редица държави в Източна Европа обявяват червени предупреждения.

Според анализ на АФП почти 200 милиона души са били изложени на температури над 35°C в събота. Жегата, която вече доведе до рекорди във Великобритания, Франция и Швейцария, продължава да се засилва.

В няколко държави са регистрирани смъртни случаи вследствие на топлинен удар или удавяния, а спешните служби съобщават, че болниците са претоварени. Във Франция, Германия и Нидерландия са отменени масови събития, включително фестивали и улични празненства.

В Швейцария и Франция част от атомните реактори са били изключени, тъй като затоплянето на водите за охлаждане застрашава речните екосистеми.

Германската метеорологична служба съобщи за рекордна температура от 41,5°C в източната част на страната, като предупреди, че е възможно стойностите да достигнат 42°C. В Дания, Чехия и Швейцария също са отчетени исторически максимуми, като в Базел температурата достигна 39°C.

Дания също регистрира най-високата температура в своята история. Първоначално Датският метеорологичен институт съобщи, че са измерени 36,6°C северно от Одензе - най-високата температура, регистрирана в страната от началото на измерванията през 1874 г. Само час по-късно обаче бе отчетена нова пикова стойност от 37,0°C. Температурата е измерена както в Белдринге северно от Одензе, така и в Одум северно от Орхус. Метеорологът Расмус Столце Хансен потвърди, че това вече е официалният абсолютен температурен рекорд за страната. Предишният най-висок регистриран показател в Дания беше 36,4°C, измерен през август 1975 г.

Учени обясняват явлението с т.нар. "топлинен купол" от горещ въздух, задържан над Европа, като подчертават, че подобни явления се засилват и зачестяват заради климатичните промени.

В Румъния е обявена червен код за почти цялата страна за периода понеделник–сряда, а подобни предупреждения са издадени и в Словакия, Унгария и Молдова.

В редица балкански държави също се очакват екстремни условия

Въпреки ограниченията в много градове, някои събития продължават. В Берлин Филхармонията ще изнесе традиционния си концерт на открито, като участниците ще свалят официалните си облекла заради жегата.

В Париж обаче властите са отменили редица прояви, включително улични събития. Според местни представители болниците в града са претоварени, а спешните случаи рязко се увеличават.

Френският вътрешен министър съобщава за рязък скок на удавянията и предупреждава, че здравната система е под сериозно напрежение. Според него страната е изправена пред „изключителна и екстремна“ здравна криза, свързана с горещата вълна.