Само Путин е над него: Кой е "пазителят на тайните" на Кремъл и как западните служби го разкриха?

Анализ на строго секретни документи от контраразузнавателния отдел на ФСБ разкри, че с избухването на войната в Украйна руски служители с достъп до държавни тайни все по-често стават мишени на чуждестранни разузнавателни служби.

Разследване на The Insider показа, че дори подробности от личния живот на някои от най-важните пазители на тайни в Кремъл, като Андрей Казаков, който доскоро ръководеше президентския архив и беше обсебен от запазването на дискретност, стават публично достояние, особено чрез социалните медии.

Според документ, получен от The Insider, обозначен с гриф "строго секретно", броят на случаите, в които руски агенти са били атакувани от чуждестранни разузнавателни служби през последните години, се е увеличил значително.

"От 2022 г. до днес службите за сигурност са идентифицирали 2874 действия от чуждестранни специални служби, в сравнение с 1953 действия от 2017 до 2021 г.", гласи документът.

Повечето действия, насочени към пазители на тайни в Кремъл, са извършени от украински специални служби: 1960 - над 50% от общия брой, според документа на ФСБ.

Сред целите им са били военнослужещи от руската армия, служители на отбранителната промишленост и ядрените оръжейни комплекси, служители на държавната военна администрация, дипломатическия корпус, транспортния сектор и представители на научната, образователната и комуникационната индустрия.

В момента 90% от вербуването се извършва онлайн, в сравнение с едва 6% през 2017 г., според ФСБ. Чуждестранните разузнавателни служби са били особено заинтересовани от руски граждани, пътували в чужбина.

"Американските разузнавателни служби, използвайки данни, получени от системи за резервация на билети, хотели и регистрации за международни събития, наблюдават пристигането на руски граждани, към които са прикрепени разузнавателните служби, и създават предварително условия за тяхното проучване за вербуване", гласи документът.

"Главният пазител" на тайните на Кремъл

При преминаване през гранични контролно-пропускателни пунктове лицата, насочвани за вербуване, са подложени на тежки разпити относно професионалната им дейност, които могат да включват насилствено събиране на биоматериал, конфискация на документи, комуникационни устройства и електронно оборудване, като от тях се изискват пароли и регистрационни данни за устройства и имейл акаунти, се посочва в документа на ФСБ.

Руските служители, които имат достъп до най-важните държавни тайни на Кремъл, оставят много дигитални следи - понякога неволно, а понякога чрез публикациите си в социалните медии. Тези ситуации важат дори за висши служители в апарата за сигурност, които ръководят службите, отговорни за защитата на секретните документи. Един от тях е Андрей Казаков, който беше ръководител на архива на Путин до средата на юни.

В разговори с роднините си Казаков се е описвал като "главен пазител" на тайните на Кремъл. Той имал достъп до вътрешните механизми на московския режим, скритите процеси зад решенията, взети на най-високо ниво, и имената на замесените. Казаков често е научавал за нови назначения и уволнения преди други ръководни кадри и е изисквал от подчинените си да спазват много строги правила.

Почивки, прекарани в страни от НАТО, и снимки, публикувани в социалните мрежи

Казаков замени Александър Голубев начело на президентския архив през 2020 г., след като бившият ръководител почина по време на пандемията от COVID-19.

Казаков "просто е обсебен от запазването на дискретност", твърди източник от президентския кабинет. Неговият екип нямало на кого да се оплаче, защото Казаков се отчитал само пред Владимир Путин.

Въпреки че изисквал от служителите си да спазват много строг набор от правила, за Казаков очевидно те не са били в сила.

Той се обадил на началника на ГРУ Игор Костюков, използвайки обикновени мобилни комуникации и Gmail, услуга, която използва сървъри в САЩ. От лични данни, изтекли онлайн, може да се научи огромно количество информация за личния живот на Казаков, от това какво обича да яде до самоличността на личния му зъболекар. Казаков дори публикува снимки от пътувания, които той и семейството му са правили до страни от НАТО.

С избухването на войната в Украйна обаче той и семейството му прекарват ваканциите си само на руска територия, главно в Primorie Grand Resort в Геленджик, Rosa Springs в Сочи и Grand Palace в Светлогорск. Последният път, когато семейство Казакови е пътувало в чужбина, е бил на 20 февруари 2022 г., четири дни преди Русия да нахлуе в Украйна. Той прекарал ваканцията си в Сърбия със съпругата, дъщеря си и внучката си. С достъп до всички държавни тайни на Русия, Казаков вероятно е разбирал, че това е последната му възможност да прекара време извън страната.

Други членове на семейство Казакови, замесени в "бизнеса" с държавни тайни

Други членове на семейство Казакови също са замесени в "бизнеса" с държавни тайни.

Синът му, Константин, е служител на Федералната служба за охрана (ФСО) и ръководи Дирекцията за защита на държавните тайни на Министерството на финансите. Съпругата на Константин е учила медицина, но през 2022 г. свекър ѝ ѝ намира работа като консултант в отдела, който обработва секретни документи на президентската дирекция за държавни отличия. През ръцете ѝ минават стотици секретни укази относно отличия, присъдени на генерали от ФСБ, СВР и Министерството на отбраната, както и на "герои", участвали в "специалната военна операция", и шпиони, изпълняващи тайни мисии в чужбина.

Въпреки предупрежденията на ФСБ за риска от вербуване по време на пътуване в чужбина, Дария публикува снимки от пътуванията си със съпруга си до Италия, Германия, Швейцария и Испания.

Преди да го уволни, Путин връчи на Казаков орден "За заслуги към отечеството", който се присъжда за "принос в подкрепа на дейността на президента на Руската федерация и дългогодишна съвестна работа".