ФСБ наредило спирането на интернета в Москва

Преди триседмичното спиране на мобилния интернет в Москва, телекомуникационните оператори са получили списък с базови станции, където достъпът е трябвало да бъде ограничен, от Научно-техническата служба на Федералната служба за сигурност (СТС ФСБ), съобщава The Bell, позовавайки се на източници от комуникационния пазар и правителството.

Според един служител, спиранията са били "изпратени отгоре". Той казва, че правителството не е знаело нищо за причините, но обосновката е била да се противодейства на заплахите, а не да се тестват "бели списъци" (източник на RBC е предложил тази теория още в началото на март).

Друг източник каза, че Националната телефонна мрежа (НТС) на ФСБ е "получила карта, показваща къде трябва да бъде прекъснат интернетът". Според него "силите за сигурност непрекъснато намекваха, че това не е тяхно решение – и на тях им е била предоставена картата". Друг източник каза пред The ​​Bell, че въпросната карта е била видяна при голям мобилен оператор. Не е известно дали тя съвпада с картите при други мобилни оператори.

Според тази карта, прекъсванията са засегнали почти цяла централна Москва до Градинския пръстен и няколко района между Градинския пръстен и Третия околовръстен път на север, изток и юг. Интернет услугата е била прекъсната и близо до пристанище Южни, пречиствателната станция за отпадъчни води в Печатники, югозападния парк Лосини остров и строителната зона на СберСити близо до Красногорск. Критериите за избор на тези райони са неясни.

Проблемите с мобилния интернет в Москва започнаха на 5 март. В много райони на центъра изобщо нямаше интернет, в други той се появяваше за кратко и след това изчезваше отново, а понякога изобщо нямаше клетъчна услуга. Източник на RBC твърди, че това е било тест на "белия ​​списък" с ресурси, които трябва да останат достъпни дори по време на прекъсвания.

Следобед на 24 март мобилният интернет в центъра на Москва възобнови работата си.

През всичките 19 дни властите не дадоха обяснение за прекъсването на интернет.