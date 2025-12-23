Частен самолет се разби над Анкара, на борда е висш военен на Либия

Бизнес самолет, превозващ началника на Генералния щаб на Либия, се е разбил край Анкара във вторник вечерта, след като е подал сигнал за авария, потвърдиха турски официални лица. На борда на самолета са се намирали петима души, сред които и либийският генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад, съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая, пише Türkiye Today.
Самолетът Falcon 50 с регистрационен номер 9H-DFJ е излетял от летище "Есенбога" в 20:10 ч. местно време с крайна дестинация Триполи. Връзката с летателния апарат е била изгубена в 20:52 ч., посочи Йерликая в официално изявление.
“Самолетът е изпратил уведомление за аварийно кацане в района на Хаймана, но впоследствие връзката с него не можа да бъде възстановена", заяви министърът, като добави, че обществеността ще бъде информирана за по-нататъшното развитие на случая.
След инцидента турските власти затвориха въздушното пространство над Анкара и изпратиха екипи за издирване и спасяване в района. Смята се, че мястото на катастрофата се намира в близост до Хаймана — район, разположен на около 75 километра южно от столицата.
По-рано същия ден Ал-Хадад е провел среща с турския министър на отбраната Яшар Гюлер в рамките на официално посещение в Анкара. Либийският военен командир е пътувал до Турция по покана на началника на Генералния щаб на турските въоръжени сили генерал Селчук Байрактароглу.
В срещата между Ал-Хадад и Гюлер е участвал и командирът на сухопътните войски на Турция генерал Метин Токел. Посещението се разглежда като част от продължаващото военно сътрудничество между Турция и правителството в Триполи.
Събитията са започнали, след като Falcon 50 е съобщил за технически проблем на авиодиспечерите малко след излитането. Уведомлението за аварийно кацане край Хаймана е показвало, че екипажът се е опитвал да отклони самолета, но комуникацията е прекъснала, преди диспечерите да успеят да окажат допълнителна помощ.
Breaking: A Falcon 50 business jet (w\ reg. 9H-DFS) has crashed in Ankara with Libya’s Chief of the General Staff 🇱🇾 and several senior military officials on board. Their fate remains unknown.
The aircraft had departed Ankara following the conclusion of an official visit to 🇹🇷. pic.twitter.com/MFl7mKTnXM— Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) December 23, 2025
Falcon 50 е френски бизнес самолет, произведен от Dassault Aviation, с капацитет до девет пътници. Двудвигателният самолет е в експлоатация от 1976 г. и често се използва за правителствени и официални полети.
Към момента властите не са разкрили самоличността на останалите четирима пътници на борда. Разследването на катастрофата продължава.
⚡️🚨 Libyan Army chief of staff plane crash in Ankara, Turkey:
Turkey: Local media outlets estimate the plane that was carrying the Libyan army chief of staff crashed in the rugged area of Haymana town in Ankara province pic.twitter.com/U79KetIQWN— Middle East Observer (@ME_Observer_) December 23, 2025