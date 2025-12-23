Частен самолет се разби над Анкара, на борда е висш военен на Либия

Бизнес самолет, превозващ началника на Генералния щаб на Либия, се е разбил край Анкара във вторник вечерта, след като е подал сигнал за авария, потвърдиха турски официални лица. На борда на самолета са се намирали петима души, сред които и либийският генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад, съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая, пише Türkiye Today.

Самолетът Falcon 50 с регистрационен номер 9H-DFJ е излетял от летище "Есенбога" в 20:10 ч. местно време с крайна дестинация Триполи. Връзката с летателния апарат е била изгубена в 20:52 ч., посочи Йерликая в официално изявление.

“Самолетът е изпратил уведомление за аварийно кацане в района на Хаймана, но впоследствие връзката с него не можа да бъде възстановена", заяви министърът, като добави, че обществеността ще бъде информирана за по-нататъшното развитие на случая.

След инцидента турските власти затвориха въздушното пространство над Анкара и изпратиха екипи за издирване и спасяване в района. Смята се, че мястото на катастрофата се намира в близост до Хаймана — район, разположен на около 75 километра южно от столицата.

По-рано същия ден Ал-Хадад е провел среща с турския министър на отбраната Яшар Гюлер в рамките на официално посещение в Анкара. Либийският военен командир е пътувал до Турция по покана на началника на Генералния щаб на турските въоръжени сили генерал Селчук Байрактароглу.

В срещата между Ал-Хадад и Гюлер е участвал и командирът на сухопътните войски на Турция генерал Метин Токел. Посещението се разглежда като част от продължаващото военно сътрудничество между Турция и правителството в Триполи.

Събитията са започнали, след като Falcon 50 е съобщил за технически проблем на авиодиспечерите малко след излитането. Уведомлението за аварийно кацане край Хаймана е показвало, че екипажът се е опитвал да отклони самолета, но комуникацията е прекъснала, преди диспечерите да успеят да окажат допълнителна помощ.

Falcon 50 е френски бизнес самолет, произведен от Dassault Aviation, с капацитет до девет пътници. Двудвигателният самолет е в експлоатация от 1976 г. и често се използва за правителствени и официални полети.

Към момента властите не са разкрили самоличността на останалите четирима пътници на борда. Разследването на катастрофата продължава.

