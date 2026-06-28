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Четиринадесет души загинаха, след като хеликоптер на петролната компания "Сауди Арамко", се разби

Инцидентът е станал в град Рас Танура

28.06.2026 | 17:15 ч. 5
Снимка: Скрийн YouTub

Снимка: Скрийн YouTub

Хеликоптер, принадлежащ на саудитската петролна компания "Сауди Арамко", се разби днес в град Рас Танура на източното крайбрежие на Саудитска Арабия, като при инцидента загинаха 14 души, предаде Ройтерс, позовавайки се на саудитската новинарска агенция СПА. 

Според нея причината за инцидента все още е неизвестна и в момента се води разследване. 

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че всички на борда на хеликоптера са загинали. Инцидентът е станал около 06:00 ч. местно време и всички загинали са саудитски граждани, отбелязва Асошиейтед прес. 

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В петък компанията "Сауди Арамко" възобнови товаренето на суров петрол на терминала си в Рас Танура, намиращ се на брега на Залива, след като тази дейност беше преустановена през последните близо четири месеца. 

"Тече разследване с участието на компетентните власти, за да се установят причините за катастрофата на хеликоптера", се посочва в информацията на СПА. 

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Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, увеличи производството и износа на петрол, след като производителите от Близкия изток направиха същото на фона на временното споразумение за прекратяване на войната между САЩ и Иран, отбелязва Ройтерс. 

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