Хеликоптер се разби в Катар, има шестима загинали

Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи, че най-малко шест души са загинали след катастрофата на катарски военен хеликоптер. Предполага се, че причината за трагедията е "техническа неизправност" на машината, съобщават световните агенции.

В публикация в X, Министерството на вътрешните работи на Катар обяви, че шест от седемте членове на борда са открити и е потвърдена смъртта им.

Добавено е, че "специализираните екипи продължават интензивните си операции за намиране на последния изчезнал човек“.

По-рано Министерството на отбраната на Катар заяви, че "катарски хеликоптер е имал техническа неизправност по време на рутинно дежурство, което е довело до катастрофата му в регионалните води на щата“.

Въпреки че Катар е бил обект на няколко удара от началото на войната в Близкия изток, не е установена връзка между този хеликоптер и конфликта, предизвикан от американско-израелските атаки срещу Иран.