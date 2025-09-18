Хеликоптер се разби близо до съвместната база Луис-Маккорд

Хеликоптер се е разбил в селски район близо до съвместната база Луис-Маккорд, съобщи американската армия . Няма незабавна информация за броя на хората на борда и тяхното състояние, съобщава АР.

Хеликоптерът се е разбил около 21:00 часа в сряда близо до базата, заяви служител на армията в изявление. “Това остава развиваща се ситуация и към момента няма допълнителни подробности“, се казва в изявлението.

Не са разкрити подробности за хеликоптера.

Базата се намира на около 16 километра южно от Такома под юрисдикцията на щаба на съвместната база на американската армия.

Офисът на шерифа на окръг Търстън, базиран в Олимпия, публикува онлайн в сряда късно, че са изпратени заместници по сигнали за възможна катастрофа с хеликоптер в района на езерото Съмит.

“Уведомени сме, че военните са загубили връзка с хеликоптер в района“, съобщиха от отдела. Оттам заявиха, че работят с базата и че няма допълнителни подробности.